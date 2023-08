‚S odjezdem knih končí i můj život.‘ Věra Kunderová převáží do Brna pozůstalost svého manžela

Brněnská knihovna Milana Kundery získala stovky nových knih. Po červencové smrti slavného spisovatele je knihovně věnovala jeho manželka Věra. V pařížském bytě manželů Kunderových si desítky beden s knihami vyzvedl Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny v Brně, kde sídlí i Knihovna Milana Kundery. Paříž 10:37 26. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Kudera s manželkou Věrou na snímku z roku 2010. | Zdroj: Profimedia

„Je to padesát beden plně naložených knihami. Jsou tu například eseje Roberta Musila, což je autor, který Kunderu mimořádně inspiroval. Najdete zde taky Brocha, Goetha, Cervantese i knihy s osobním věnováním od Gabriela Garcíi Márqueze. Myslím, že je to velké bohatství,“ těší ředitele Moravské zemské knihovny v Brně Tomáše Kubíčka.

Jde o první převoz knih z Paříže do Brna poté, co Milan Kundera 11. července zemřel.

„My jsme samozřejmě doufali, že k převozu dojde mnohem později. Jako všechny, i nás to trochu zaskočilo. Tohle jsou knihy, které Milan Kundera chtěl opustit jako poslední. Díky pomoci Věry Kunderové jsme mohli přikročit k téměř finální části odvozu souboru, který Milan Kundera určil pro Moravskou zemskou knihovnu,“ dodává Kubíček.

Převozu a skládání beden přihlížela v Paříži Věra Kunderová. „To je moje smrt – ten kamion s těmi knihami. To je vše, co vám mohu říct. Končí můj život. Milanův skončil před měsícem a půl,“ podotýká smutně.

„Skutečně obdivuji paní Kunderovou i její sílu, se kterou se dokázala v tuto chvíli knihovny vzdát. Sama ale říkala, co jiného by s tím bylo, než aby to bylo tam, kde to Milan Kundera chtěl mít. Totiž v jeho vlastní Knihovně Milana Kundery v Brně,“ vysvětluje ředitel Moravské zemské knihovny v Brně Tomáš Kubíček.

„Mě velice okouzlilo, do jaké míry napříč francouzskými médii, napříč knihkupectvími a knihovnami odchod Milana Kundery vyvolal jednotnou reakci, skutečný pocit, že odešel velký francouzský, světový, český spisovatel,“ upozorňuje ředitel Českého centra v Paříži Jiří Hnilica, který s převozem také vypomáhal.

„Na začátku nové kulturní sezóny chystáme vzpomínkové setkání, uvažujeme o promítání Kunderových filmů. Něco chystá i (nakladatelství) Gallimard, tak se pokusíme zkoordinovat,“ zve do pařížského centra.

Ředitel Moravské zemské knihovny v Brně Tomáš Kubíček (druhý zleva) a ředitel Českého centra v Paříži Jiří Hnilica (uprostřed) | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas