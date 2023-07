Němec: Kunderův úspěch spočívá v mixu literatury a životního osudu. Jeho knihy jsou lidem přístupné

Ve věku 94 let zemřel jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů všech dob - Milan Kundera. Od roku 1975 žil ve Francii a mezi jeho nejznámější romány se řadí Žert, Nesnesitelná lehkost bytí nebo soubor povídek Směšné lásky. V rozhovoru na otázky o Kunderovi odpovídá šéfredaktor literárního měsíčníku Host a nositel ceny Evropské unie za literaturu Jan Němec. Rozhovor Paříž 14:14 12. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kundera byl typ autora, který se chtěl schovat za svým dílem | Zdroj: Profimedia

Kundera patřil k výrazným postavám politické oblevy 60. let a také k těm, kterým bylo po sovětské invazi do Československa v srpnu 1968 brzo zakázáno publikovat. Od 80. let psal francouzsky a dlouho nepovoloval překlad svých knih do češtiny.

V posledních dekádách také přestal poskytovat rozhovory médiím. S Českem ale zůstal v kontaktu, v roce 2019 dostal zpátky české občanství. O rok později daroval sbírku svých knih a archiv Moravské zemské knihovně a také konečně povolil překlady svých francouzsky psaných knih do češtiny. Letos se v Brně otevřela jeho knihovna.

Jak byste v krátkosti vystihl, v čem byl Milan Kundera a jeho dílo tak mimořádné a čím dokázal oslovit publikum nejenom v Česku?

Myslím, že je to směs několika věcí, jednak jsou jeho knížky poměrně dobře přístupné. Kundera psal průzračným stylem, takže to neklade velké překážky, není to experimentální literatura.

Ale zároveň v případě Milana Kundery nejde jenom o tu literární část, ale i o životní osud a přechod z východního bloku na západ. Odtud také pramení jeho dvojjazyčnost. Takže se nějakým způsobem tady potkaly dějiny, literatura a osobnost Milana Kundery a vzniklo toto poměrně zásadní dílo.

Česká tisková kancelář svůj profil Milana Kundery uvedla slovy, že z budovatelského lyrika se stal cizelérem románu. Ze světel ramp, se stáhl do ústraní. Od rodné češtiny se uchýlil k francouzštině a také z Brna přes Prahu do Paříže, kde žil od poloviny 70. let minulého století. Jaký byl Milan Kundera člověka a jak zvládl tyto změny?

To bych řekl, že je právě trochu součástí tajemství Milana Kundery, on byl v první řadě velmi privátní osoba, takže to, jaký byl člověk, si nechával pro sebe.

A řekl bych, že udělal poměrně dost opatření, abychom to nevěděli. Kundera byl ten typ autora, který chtěl zmizet za svým dílem a řekl bych, že se mu to dost podařilo.

Jednou jsem s ním osobně náhodou telefonoval. Působil na mě velmi vstřícně. Na základě jeho knížek, které jsou dost intelektuální a analytické, jsem míval trochu jiný dojem. Ale v tom telefonu byl velmi milý starý muž. Ale je to jediná má osobní zkušenost s Kunderou, o kterou se můžu podělit.

Polovinu života prožil ve Francii

Milan Kundera začal v 80. letech psát francouzsky. Proč se ani po listopadu 1989 nevrátil k češtině?

Ve Francii žil od roku 1975, vychází to téměř přesně na polovinu jeho života. My z Česka ho stále vnímáme jako emigranta, ale myslím, že jeho vlastní pohled byl trochu jiný, že mu zkrátka ve Francii začal nový život.

A do toho patří i to, že když vás obklopuje neustále jiný jazyk než váš rodný, tak je dost pravděpodobné, že v něm začnete i psát. Například Vladimir Nabokov to měl obdobně s angličtinou a ruštinou.

Vy jste na Facebooku v reakci na zprávu o úmrtí Milana Kundery citoval část Nesnesitelné lehkosti bytí. Je právě tato kniha tím stěžejním dílem, nebo byste vybral jiné?

Myslím, že to tak je. Nesnesitelná lehkost bytí vyšla v roce 1984 a velmi záhy se stala celosvětovým bestsellerem. Je to podobné jako, když dnes vyjde nový román Michela Houellebecqa, tak všichni z kultury cítíme povinnost si to přečíst nebo o tom něco zjistit.

Doba 80. let ještě nebyla tak globální, ale stejně byl Kundera sledovaný na celém světě a Nesnesitelná lehkost bytí byla dílo, které se od něj velmi četlo. A souhlasil bych také s tím, že i z uměleckého hlediska jeden z jeho nejlepších románů.

Rozhovor s Janem Němcem si můžete poslechnout nahoře v audio nahrávce.