Naše knihy občas doopravdy ožívají, říká spisovatelská ,krimi dvojice‘ Lars Kepler

Spojuje je jedno jméno, jedna značka, jedno povolání: spisovatel Lars Kepler. Pro čtenáře severských krimi není novinka, že je to pseudonym švédského manželského páru - Alexandra a Alexandry Ahndorilových. V Česku jim nedávno vyšla novinka s názvem Lazar a zároveň s ní i audiokniha. Čím se při své tvorbě řídí a jak jejich knihy vznikají, prozradili Radiožurnálu. Praha 18:54 9. dubna 2019

Dvojice Alexandra a Alexandr Ahndorilovi

Dvojice Alexandra a Alexandr Ahndorilovi přijela do Prahy na setkání se čtenáři, protože tady slaví úspěch stejně jako všude jinde po světě. Lars Kepler jako jméno vzniklo propojením inspirace Stiegem Larssonem, což je jedno z dnes už ikonických jmen severské krimi, a příjmením matematika a astrologa Johannese Keplera.

Manželský pár Alexandr a Alexandra začali každý psát pod vlastním jménem, až když ale začali tvořit ty drsné kriminalistické příběhy spolu, dočkali se obrovského úspěchu. Pro české čtenáře určitě jejich prvotina s názvem Hypnotizér zůstává nejznámější knihou.

Bez konfliktů

Lazar je v řadě sedmá kniha z téže série – hlavními postavami je opět dvojice vyšetřovatelů Joona Linna a Saga Bauerová. Ani tentokrát se autoři zrovna nezdráhali v popisu šíleného násilí. Harmonická dvojice zdůraznila, že na rozdíl od románových hrdinů jsou nekonfliktní, perfektně spolupracují – zkrátka pracují i na obchodní značce Lars Kepler.

„Než začneme psát, tak zápletku rozpracováváme, klidně i tři měsíce. Thriller musí držet pohromadě v každém detailu. Každou postavu máme na papírku, všechny dohromady pak nalepíme na zeď. Papírky si pak různě přesouváme, někdy se nám o příběhu zdají sny. Až když známe příběh do nejmenšího detailu, začneme psát. Jenže tam je ten zádrhel. Ve stejnou chvíli, mám pocit, naše postavy doopravdy ožívají. Začnou si občas dělat, co chtějí, vysvětluje Alexandr Ahndoril.

„Třeba nějaké postavě naplánujeme, že zemře, což se jí nelíbí. Příběhu musíme naslouchat, pozorovat, kam se ubírá. Občas se stane, že v tom tandemu máme odlišný názor, ale často to bývá tím, že se nám trochu proměnila ta původní postava. Ani v takovém případě se ale nehádáme,“ říká.

Lars Kepler jako autorská dvojice tvoří už víc než deset let, prodali přes 13 milionů výtisků svých knih po celém světě, v Česku už přesáhli půlmilion prodaných exemplářů. Za úspěchem stojí pracovitost i to, jak svoji produktivitu sami prezentují.

Odhalení identity

Pár původně začal pod pseudonymem Lars Kepler tvořit v anonymitě, záhy se ale na jejich identitu přišlo a od té doby neváhají mluvit celkem podrobně o tom, jak postupují při společné práci, jak může fungovat partnerství a pracovní vztah dohromady, nebo třeba o tom, jak jejich zálibu v masakrech na papíře vnímají jejich děti. Každopádně potvrdili, že nebýt odtajnění jejich identity, které přišlo krátce po vydání zmiňovaného Hypnotizéra, asi by takový úspěch neměli.

„Když nás odhalili, dostali jsme trochu strach, jestli to nenaruší kreativitu, jestli vůbec budeme schopni psát dál. Vlastně se nám ulevilo, když jsme zjistili, že můžeme psát dál. A teď jsme jenom rádi,“ připouští Ahndoril.

Jeho žena s ním souhlasí. „Rozhodně nám to pomáhá. První rukopis jsme poslali v utajení, ale novináři poměrně záhy zjistili, že jsme to právě my dva. Teď nám sláva jména Lars Kepler pomáhá třeba při rešerších a při konzultacích s kriminalisty,“ dodává.

Manželé a autoři, kteří si říkají Lars Kepler, zároveň potvrdili, že Lazar se chystá i jako film v holywoodské produkci, a čtenářům slíbili osmé pokračování série s vyšetřovatelskou dvojicí Joonou Linou a Sagou Bauerovou. Název zatím neprozradili.