Legitimní pohled, říká Kalenda o knize Nevratné poškození. ‚Nerespektuje trans lidi,‘ reaguje kritička

Nakladatelství Albatros Media vyvolalo vášnivé polemiky poté, co zrušilo vydání knihy Nevratné poškození od novinářky Abigail Shrierové. Tu se nyní rozhodlo vydat nakladatelství Bourdon. „Už jsme se dohodli na odkupu překladu a finišujeme na odkupu práv," potvrzuje šéfredaktor František Kalenda. „Krok Albatrosu chápu, je zcela legitimní. Bourdon na sebe bere určitou zátěž, kterou typ této publikace přináší," míní literární kritička Eva Klíčová. Praha 23:41 9. dubna 2024

Albatros Českému rozhlasu napsal, že se rozhodl knihu Nevratné poškození s podtitulem Jak naše dcery propadají transgenderové mánii nevydat, protože „její text se dívá na citlivou a zároveň složitou problematiku příliš jednostranně“.

Je rozhodnutí Albatrosu nevydat český překlad kontroverzní knihy o transgender lidech Nevratné poškození známkou cancel culture? Diskutují Literární historička Eva Klíčová a šéfredaktor nakladatelství Bourdon František Kalenda

Literární kritička Klíčová rozhodnutí nakladatelství vnímá jako snahu udržet si okruh čtenářů a určitou image, která je spojená i s queer tematikou, a to spíš s podporou LGBT+ komunity.

Podle šéfredaktora nakladatelství Bourdon kniha nabízí pohled, kterému by nemělo být upíráno právo zaznít ve veřejném prostoru, protože jde o legitimní příspěvek do diskuse k tématu transgender.

„Podle psychologů, terapeutů a sexuologů výrazně roste počet dospívajících, kteří se identifikují s jiným než se svým biologickým pohlavím. A je legitimní přijít s možnou interpretací, která není nenávistná, není útočná a zakládá se na nějakých datech. I když mohou být třeba vykládána jinak, než by souhlasili jiní, kteří do diskuse vstupují. Takže je to legitimní pohled a neměl by být umlčován,“ míní Kalenda.

Ofenzivní slovník a nepodložené argumenty

Eva Klíčová to ale vidí jinak: „Jsme sekulární společnost, demokratická. Naše míra poznání předpokládá nějakou především vědeckou bázi, nějakou evidenci důkazů atd. S tím, že kniha je příspěvek nějakým způsobem vědecký nebo že není útočný, zásadně nemůžu souhlasit,“ konstatuje literární kritička.

Autorka podle ní vůbec nemá jasno ani v elementárních věcech rozdílu pohlaví a v knize také zaznívá řada chybných tvrzení.

„Používá ofenzivní slovník, kde tranzici srovnává s nějakým poškozením, což použila i v podtitulu. Snaha zodpovědět tu velkou záhadu, proč se dnes více lidí hlásí k jiným sexuálním orientacím nebo identitám, než jsou ty heteronormativní, tak tato ambice tam vůbec není,“ oponuje Klíčová.

Podle Kalendy se nejedná o vědeckou studii, ale o novinářský příspěvek, který je založen na desítkách až stovkách různých rozhovorů.

Jasný vědecký konsensus neexistuje

„Z hlediska nakladatelství je pro nás klíčové, že autorka respektuje trans komunitu i rozhodnutí, jakým způsobem se jednotlivec identifikuje genderově. A že chce mluvit o tématu mezi lidmi, kteří ještě nejsou dospělí – mezi dospívajícími,“ zdůrazňuje šéfredaktor.

Ani vědecká komunita podle něj nemá jasný názor na to, že je kniha ve všech ohledech nesprávná. Připomíná, že publikace vyvolala vášnivé diskuse na stránkách seriózních médií ve Spojených státech, včetně vědeckých nebo vědecky naučných serverů.

„Názory psychologů, terapeutů, pediatrů a dalších odborníků v této oblasti se liší. Mohl bych citovat celou řadu lidí, kteří jsou v tomto oboru uznávanými a kteří tvrdí, že minimálně část argumentů v knize je důležité brát v potaz. Vlastně neexistuje v tomto ohledu jasný vědecký konsensus,“ upozorňuje Kalenda.

„Vždycky najdete v komunitě psychologů někoho, kdo bude zastávat nějaký třeba méně poučený, méně informovaný názor, reaguje Klíčová, která rozhodně nesouhlasí s tím, že je v knize vyjádřený respekt vůči trans osobám. Autorka podle ní naopak trošku znevažuje sebeidentifikaci trans osob a také jednoznačné vystupuje proti afirmativní léčbě.

„Tady je to opravdu jednostranně vedeno jako ponižování teenagerů, dívek, které se neidentifikují se svým biologickým tělem. To je z té knihy úplně jednoznačné,“ kritizuje Eva Klíčová.

