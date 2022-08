Mají mít LGBT spisovatelé vlastní sekci? Raději bych, aby mě četl i heterosexuální soustružník, tvrdí básník

Básnířka a kytaristka Jenoféfa Beta tvrdí, že ve své tvorbě nepotřebuje identitu zdůrazňovat nebo s ní pracovat jako s motivem.

„Nedělá mi problémy dávat najevo, že jsem trans a gay, ale nechci, aby mě lidé četli proto, že jsem trans autor, ale proto, že je ty básně zajímají,“ řekla ve speciálním vydání pořadu Záložka Radia Wave z Prague Pride.

Sama se ale přimlouvá za to, aby v knihkupectví vznikla nová sekce pro knihy s LGBT tematikou. „Když si člověk chce něco takového přečíst, tak aby nemusel dlouze googlovat, než se něčemu dopátrá. Protože těch knih zase tolik není,“ soudí Jenoféfa Beta.

Ne všichni queer autoři s tím ale souhlasí. Kamil Marcel Hodáček, gay básník a prozaik, se domnívá, že čím víc se bude queer umění oddělovat, tím víc ho většinová společnost bude vnímat jako něco zvláštního.

„LGBT literatuře by pomohla co nejobecnější integrace, aby i takový heterosexuální soustružník třeba i omylem sáhl po mé sbírce a doma byl překvapen,“ navrhuje Hodáček.

A dodává, že se ztotožňuje s Michaelem Cunninghamem, který řekl, že se nikoho neprosí, aby ho nálepkovali jako gay autora.

Básník a student Robin Sedlmaierů uznává, že oba postoje jsou legitimní: „Může být super, že LGBT lidé by pak mohli jít za nějakou knihou cíleně a tohle by jim v tom mohlo pomoci. Mohli by jít víc na jistotu, aniž by četli anotace. Zároveň si ale nemyslím, že je potřeba LGBT autory bez ohledu na to, co píší, nacpat do jedné poličky, když se jejich kniha toho tématu vůbec netýká.“

Světová literatura do Česka?

Podle Sedlmaierů je škoda, že je LGBT literatura málo vidět:

Hosté Záložky na Prague Pride | Foto: Věra Nemochovská

„Když už nějaká kniha vyjde, tolik se nepropaguje. Také mi trochu chybí knihy, které se nezaměřují vyloženě na téma coming outu a LGBT vztahů, jsou třeba žánrově úplně jiné, ale jen se v nich ta LGBT postava vyskytuje – tak jako přirozeně. Že ten příběh není soustředěný jen na tu identitu nebo orientaci.“

Takové knihy vycházejí spíše v zahraničí, upozorňuje Jenoféfa Beta. „Ale ne vždy se to dostane k nám. Kdo čte v angličtině, tomu to nevadí, ale pak je zase otázka, jestli tu knihu sežene,“ upozorňuje na nedostupnost světových titulů v Česku.

Celou debatu si poslechněte v audiozáznamu.