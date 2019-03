‚Mohla jsem se stát někým jiným.‘ Součástí lipského veletrhu byl i sraz komiksových cosplayerů

Letošní knižní veletrh v Lipsku byl pro českou literaturu velkou událostí, jelikož německý knižní trh je druhý největší na světě. Česko si dalo za cíl, aby na něj se svou literaturou více proniklo a aby seznámilo německé čtenáře s českými spisovatelkami a spisovateli. Odehrál se tu ale i další program, například festivalový ComicCon, na nějž zamířila spousta mladých lidí převlečených za různé komiksové, pohádkové a filmové postavy. Reportáž Lipsko 12:38 25. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Jens Junge | Zdroj: Pixabay

Je mu dvaadvacet let, má růžovou paruku s dlouhými vlasy, na bílo namalovaný obličej a fousy narůžovo, zelené brnění na ruce a přes břicho, hnědé kamaše a v ruce hůl. Jmenuje se Caduceus Clay a je postavou z jakéhosi internetového seriálu.

A není tu sám. Přisedla si i třiadvacetiletá Odeta z animovaného filmu Labutí princezna z roku 1994. A pak Ariel, rovněž třiadvacetiletá, ale mořská panna. Obě děvčata mají paruku - jedna žlutou, druhá červenou.

Součástí knižního veletrhu v Lipsku byl ComicCon, což se dá volně přeložit do češtiny jako sraz těch, kteří si rádi vyrábějí kostýmy komiksových postav a oblékají se do nich.

„Já už to dělám deset let. Hledala jsem kostýmy do Disneyho. Na internetu jsem viděla, že si je lidé sami vyrábějí. Pak jsem uprosila jednu krejčovou, aby mi nějaký kostým ušila. Vyrazila jsem v něm pak na ComicCon a našla tam spoustu přátel,“ popisuje Radiožurnálu Ariel, které ale místo ocasní ploutve vyčuhují z úzce stažené zelené sukně boty.

„V televizi jsem se koukal na všechny kreslené seriály, co tehdy dávali. Pokémon, Digimon, animáky, všechno… Kamarádka mě pak vzala na sraz a mně se to hodně líbilo. Našel jsem kamarády a už to dělám devět let,“ líčí pro změnu Caduceus Clay.

‚Tehdy jsem byla teenager‘

Svůj příběh vypráví i žlutovlasá Odeta v bílomodrých šatech: „Začala jsem s tím, když jsem byla mladá a chtěla jsem se nějak dostat ze sebe. Tehdy jsem byla teenager, ve škole mi to moc nešlo, byla jsem vždycky velký outsider. A tady jsem našla spoustu přátel. Mohla jsem sebe sama nechat být a stát se někým jiným. Mít jinou roli. A to jsem dělala dlouho.“

Odeta má svoje trable z dospívání už za sebou. U cosplay - jak se převlékání anglicky říká - ale zůstala.

„Dneska je pro mě cosplay koníček. Mám ráda kreslené příběhy, je jedno které. Baví mě navrhovat kostýmy, baví mě je vyrábět, přemýšlet o tom, jak je vyrobím. A co z toho nakonec bude. Klidně bych mohla mít jiné hobby, ale tohle mě baví nejvíc,“ říká.

Komiksových, filmových a pohádkových postav na veletrhu v Lipsku chodilo hodně. Navléknout se do kostýmu není nic jednoduchého, jak vysvětluje Caduceus Clay: „Do roka - když započítám všechny naše srazy, domácí party a fototermíny - se převlékám 30krát až 50krát.“

Trpělivost je předpoklad. Koneckonců vyrobit takový kostým zabere klidně i několik měsíců.