Kvalitní literatura posiluje demokracii. Skrze perspektivy jiných jsme vnímavější, říká nakladatelka

Vlastní knižní nakladatelství, získala Magnesii Literu s knihou Intimita a také nominace na nejkrásnější české knihy. Barbora Baronová je spisovatelka a literární dokumentaristka. „Ročně vydáme asi dvě knihy, dohromady jich bude přes dvacet a letos slavíme již jedenáct let od vzniku," vysvětluje Baronová v pořadu Osobnost Plus, která zprvu zakládat vlastní nakladatelství nechtěla. OSOBNOST PLUS Praha 0:10 10. června 2023

Podle Baronové by kvalitní literatura měla posílit demokracii a pomoci čtenáři být vnímavější k určitým společenským jevům

Když plánovala vydat první knihu, ostatní jí řekli, že je příliš ambiciózní. Tak vzniklo wo-men.

V rozhovoru pro Právo Baronová uvedla, že žijeme v kultuře, která tvrdí, že jen knihy s prodaným nákladem 50 tisíc kusů mají hodnotu, což je podle ní nesmysl. To sdělení má pak prý dvě stránky.

„To, že se nějaká knížka prodává ve velkém nákladu, může znamenat, že je taky velice kvalitní. Kvalitní kniha je i dobře se prodávající žánrovka atd. Je tam pak ale i otázka kultury, nějakého nemainstreamu,“ popisuje Baronová.

V kultuře je tak pro ni hodnotná linka, že skrze nemainstremovou kulturu můžeme poznávat specifickou perspektivu dílčích autorů, jejichž očima nahlédneme na svět jinak.

Posílení demokracie

Podle Baronové by kvalitní literatura měla posílit demokracii a pomoci čtenáři být vnímavější k určitým společenským jevům.

„Kulturní hodnotu nevidím v tom, že se bude kniha dobře prodávat, ale v jejím společenském dopadu,“ komentuje spisovatelka výhru v soutěži Magnesia Litera, která přislibuje vyšší prodej.

Autorka financuje nové knihy tím, co vydělá kniha předchozí, což označuje za cashflow. Dnes je její nakladatelství udržitelné i bez financí od státu, ale okamžik vyššího rozpočtu se propisuje do ceny knihy. Aby zůstala co nejnižší, vyhýbá se distribuci a knihy prodává přímo v malých prodejnách či na e-shopu.

„Přispívat k bibliodiverzitě je křehké,“ dodává Baronová, která sama nakupuje u malých nakladatelů, aby podpořila knižní ekosystém.

Slyšet ženy

„Souhlasím s tím, jak feminismus popsala Agnieszka Holland – znamená akceptovat to, že by ženy a muži měli mít stejná práva a příležitosti. Zároveň to pro mě znamená být lidskou bytostí a akceptovat lidi různého věku a smýšlení,“ míní spisovatelka.

Sama napsala knihu Ženy o ženách, ve které popisuje příběhy třiceti dokumentaristek. Mezi nimi je například rozhovor s novinářkou Petrou Procházkovou, která podle Baronové svou prací dokáže měnit svět k lepšímu.

Zabývá se také fenoménem pracovní diskriminace starších žen a mužů, jelikož systém podle ní podporuje spíš mladší generaci.

Dále stojí za knihou Proč jsme tak naštvané a současně pracuje na projektu o pedagogicko-psychologických poradnách, ve kterém se soustředí na cesty z traumatu.

