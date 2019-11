Jak bylo před Sametovou revolucí 1989? Rádio Junior odvysílá reportážní pohádku o dějinách Česka

Rádio Junior 17. listopadu zařadí do vysílání novou reportážní pohádku Michaely Veteškové s názvem Jak maminku zavřeli na výstavě. Jak to bylo před Sametovou revolucí 1989? Proč se maminka nemohla rozhodnout, jaké knihy bude číst a na jaké filmy bude chodit do kina? A vrátí se z výstavy šťastně domů k malému Míšovi a malé Marušce? Poslechněte si „sametovou pohádku“ v neděli v 11.00 a 16.00.

Praha 18:33 15. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít