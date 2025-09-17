Literatura v knihovně, skleníku i hasičárně. Noc literatury zavítá na Hradecku do sedmi měst

Ve středu večer bude patřit literatura nejen knihovnám a čtenářským kroužkům, ale také netradičním místům. Koná se totiž Noc literatury. Během ní čtou známé osobnosti úryvky z nových evropských knih, a to na místech, kam se běžně nedostaneme.

Čtení

Teprve po druhé se do Noci literatury zapojil Trutnov (ilustrační foto) | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Noc literatury se letos koná v Česku už po devatenácté a letošní ročník nese podtitul Kniha jako útočiště. V Královéhradeckém kraji se Noc literatury koná na sedmi místech.

V krajském městě mohou zájemci přijít do kavárny ClubCaffé Pessoa naproti Adalbertinu. Tam bude od 18 hodin v půlhodinových intervalech číst ukázky z knihy Instalace strachu herečka Zdenka Žádníková Volencová. Tato kniha portugalského autora Rui Zinka je znepokojivá alegorie o tom, jak lze strach zneužít jako nástroj moci a kontroly

Teprve po druhé se do Noci literatury zapojil Trutnov. Tam se mezi sedmnáctou a desátou hodinou večer bude číst na jedenácti místech. Třeba v městské knihovně jsou ke čtení připraveny knihy Ukrajina, Dcerka a Tamara Duda. Číst se ale bude taky v lesnické akademii, městské galerii, Muzeu Podkrkonoší nebo v evangelickém farním sboru.

Literatura v hasičárně

Program připravila i knihovna v Polici nad Metují. V klášteře na Komenského náměstí se mezi sedmnáctou a devatenáctou hodinou vystřídá celkem pět předčítajících u knih jako Listonoška nebo Ucho jehly.

Další tři čtenářská místa jsou v Novém Městě nad Metují, která na sebe dokonce časově navazují. Číst se začne po osmnácté hodině v Husově sboru. Odtud se zájemci přesunou v sedm hodin ke skleníkům v zahradě novoměstského kláštera.

O hodinu později, tedy po dvacáté hodině program zakončí ukázky z knih Mizíme a Cikánský Mojžíš v Městské Knihovně v Komenského ulici. Čtenáři v Chlumci nad Cidlinou zase můžou od osmnácti hodin přijít na zámek Karlova Koruna.

Opravdu netradiční místo je však v Náchodě – v Raisově ulici přímo v hasičské zbrojnici. Ukázky z několika knih tam přečte Petr Voldán nebo herečka Renáta Klicperová. Letos i za účasti polských čtenářů a knihovníků z města Brzeg Dolny.

Jiří Hofman, mkv

