‚Dobré knihy pro všechny‘. Loď Logos Hope obeplouvá světové přístavy, šíří literaturu a vzdělání po světě

Na palubě lodi Logos Hope, která kdysi sloužila jako trajekt ve Švédsku, mě vítá dobrovolník Sanval indického původu.

„Posádka čítá asi 350 lidí. Všichni jsou tu dobrovolníci, včetně kapitána. Máme tu lidi ze šedesáti různých zemí. Občas to s sebou přináší problémy, protože lidé jsou z různých kultur, ale nás baví tyhle problémy řešit,“ říká Sanval.

„Připojil jsem se k posádce asi před čtyřmi měsíci ve Vloře v Albánii. Mám smlouvu na rok, takže v příštích měsících budu na lodi bez ohledu na to, kam dál popluje,“ upřesňuje Sanval.

Provozovatelé lodi hrdě hlásí, že jejich plovoucí knihkupectví navštívilo od roku 1970 už 50 miliónů lidí. A egyptské návštěvníky tu teď vítá dobrovolnice Valentina z Kolumbie.

„Pracujeme šest dní v týdnu, takže ten sedmý máme čas podívat se po městě, kde zrovna kotvíme. Na palubě jsem už pět let. A Egypťané jsou skvělí, mnohem lépe dokážou navodit domácí atmosféru, než lidé v jiných zemích,“ říká Valentina.

Logos Hope je hodně veliká loď o mnoha palubách. Pro veřejnost je ale určená jen paluba jedna. Ty další už jsou pro několikasetčlennou posádku a její rodiny.

„Máme tady i školu, protože tu pracují lidé s dětmi, máme tu prádelnu, jsme prostě taková plovoucí vesnice,“ uvádí Valentina.

Velká popularita

Steven je jeden z egyptských dobrovolníků, kteří pomáhají jen tady v Port Saídu překládat do arabštiny. Když rozdá návštěvníkům instrukce, tak všichni pokračují do obrovského knihkupectví.

Nedá se tu skoro hnout, je tady obrovské množství návštěvníků. A hodně arabských knížek.

Ceny, jak vysvětloval Steve na začátku, jsou uváděné v bodech. Jednak proto, že loď přistává v různých zemích s různými měnami, a jednak proto, že se kurz egyptské měny hodně hýbe. Takže pokladní pak z bodů přepočítá všechno na egyptské libry.

„Chtěl jsem se podívat, jaké tu mají knížky, hlavně pro děti. Vzal jsem děti s sebou a hledáme omalovánky, dětské příběhy. Je to zase něco jiného, než je běžně na trhu v Egyptě,“ říká Steve.

Muhammad je místní, z Port Saídu, a přišel s dětmi a se ženou. „Ceny tu ujdou. Jsou tady uvedené v takových bodech. Jsou trošku dražší, než jsou knížky v egyptských knihkupectvích,“ pochvaluje si Muhammad.

Lidé z různých světů

No a za prodejnou je ještě tzv. Mezinárodní kavárna s popcornem, hot dogem, zmrzlinou. Očividně je to velmi oblíbená část portsaídských návštěvníků.

„Já jsem tu hlavně proto, že ráda potkávám lidi z jiných zemí. A tady je spousta lidí a já si s nimi můžu procvičit jazyky, které se učím. Učím se anglicky, korejsky a turecky,“ popisuje Ríwán, studentka obchodní fakulty z Port Saídu, jako by na 100 procent naplňovala jeden z cílů lodi Logos Hope, tedy setkávání lidí z různých světů.

„Sem do Port Saídu tahle loď přijede jednou za 11 let. Naposledy jsem byla ještě dítě a pamatuju si, že mě sem vzal brácha. Mám z té doby fotky dobrovolníků z lodi, které jsme vzali na procházku do města. A tak jsem se teď chtěla seznámit zase s těmi novými, kteří připluli tentokrát,“ říká Ríwán.

A tady v přístavu v Port Saídu je to skutečně vzácná návštěva. Teď tady po několikatýdenním pobytu zvedá kotvy a míří do jordánské Akaby.