Ve Smrtholce je hlavní téma svoboda, sebevraždy jsou až to druhé, popisuje spisovatelka Faulerová

Spisovatelka Lucie Faulerová získala Cenu Evropské unie za literaturu, a to za román Smrtholka. Je plný statistik a sociologických dat o sebevraždách. „Když někdy slyším, o čem má kniha je a že hlavní téma je smrt nebo sebevražda, tak si říkám, že to je pro ostatní asi logické, protože to z toho vystupuje. Ale pro mne to není to úplně hlavní téma. A nebylo od začátku," vysvětluje v pořadu Hovory. Praha 14:07 2. června 2021

Když začíná se psaním, tak postupuje instinktivně, rozhodně si témata nevybírá „jen tak“. „Postupně si sama kladu otázku, o co mi jde, a až pak přicházím na vlastní téma. A ve Smrtholce byla tématem otázka svobody,“ popisuje.

Ta pravá svoboda je podle Faulerové v tom, že se člověk může rozhodnout dobrovolně, třeba i odejít z tohoto světa.

„Přišlo mi to jako zajímavá myšlenka a zároveň jsem si říkala, že je to i mé téma, protože svoboda je pro mne důležitá. Občas si kladu otázku, jestli ve svobodě paradoxně není dost velká nesvoboda, což také rozebírám přímo ústy hlavní hrdinky Marie.“

Jsou to vize

Lucie Faulerová přibližuje způsob své práce: „Na začátku vidím jen vize, jako kdybyste si pustili film někde v půlce, probíhala tam nějaká scéna a vy jste nevěděli, co se vlastně děje. Co to tam jsou za lidi, ale zajímalo by vás to, takže jste po tom pátrali. Postupem doby mám v hlavě čím dál víc scén.“

Podobně tomu bylo u knihy Smrtholka. „Na začátku jsem věděla, že je tady nějaká mladá holka, která si vrazí pastelku do oka.“

„Tak to mám. Nejsem blázen. Nebo možná trošku,“ usmívá se.

„Ne, že bych měla vidiny, ale víc času píšu v hlavě než na papíře či do počítače. Takže si pořád něco představuji, něco se nahodile vynořuje. Někdy se toho chytnu, protože něco ve mně chce, abych se toho držela. Někdy je to jasné hned, a pak je z toho třeba povídka, někdy to jasné není, takže mne to víc zajímá a jdu za tím.“

Sebevraždy spisovatelku zajímaly vždy, ne ale natolik, aby kvůli tomu začala psát knihu. „Ale i tady jsem na začátku věděla hrozně málo o hlavní postavě. Nevěděla jsem, o co jde, jen že se jí stávají divné úrazy. A přes ni, protože je posedlá sebevraždami, jsem se svým způsobem stala posedlá taky,“ dodává.

Román Smrtholka je jako jeden ze šesti dalších nominován i na tuzemskou cenu Magnesia Litera. Celý rozhovor pořadu Hovory si poslechněte v audiozáznamu, ptal se Petr Vizina.