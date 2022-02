Zemřela autorka historických románů, novinářka i překladatelka Ludmila Vaňková. Bylo jí 94 let

Známé jsou hlavně historické romány Ludmily Vaňkové o Lucemburcích a Přemyslovcích.

O své tvorbě vyprávěla před šesti lety i ve vysílání Českého rozhlasu: „První knihu, kterou jsem napsala, byly Mosty přes propast času, to bylo sci-fi, do které jsem mimo jiné mohla propašovat svoje názory na to, jaký je svět, protože jsem cítila potřebu svoje příští čtenáře sama se sebou seznámit.“

Její prvotinou byla v roce 1962 divadelní hra pro soubor, ve kterém vystupovala a režírovala. „Chyběly nám hry, tak jsem napsala veršovanou pohádku.“

Byla vyloučena z vysoké školy, doktorát dokončila až po dvaceti letech. Sovětská okupace zamíchala jejím osudem. Do té doby pracovala jako sekretářka a tisková redaktorka. Pak jí nezbylo než jít přehazovat výhybky do železniční stanice Karlštejn. V literatuře debutovala až ve svých 50 letech.