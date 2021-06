Maďarský zákon může vykázat ze škol Shakespeara, Sapfó nebo prokleté básníky, obávají se nakladatelé

Kvůli novému zákonu by mohly ze školní výuky v Maďarsku zmizet hry anglického klasika Williama Shakespeara nebo básně řecké antické autorky Sapfó, obávají se maďarští nakladatelé. Podle nadace Thomson Reuters Foundation rovněž upozorňují, že směrnice by mohly omezit prodej těchto děl v knihkupectvích. Reagují tak na maďarský zákon, který mezi mladými lidmi do 18 let zakazuje šíření materiálů zobrazujících homosexualitu nebo změnu pohlaví.

Budapešť 6:39 20. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít