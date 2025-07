Maďarský klášter bojuje s brouky. Ohrožené jsou desetitisíce vzácných historických knih

Svoboda vypravěčství je mi vlastní, a ta je možná jen se smyšlenými postavami, říká Kateřina Tučková

„Mám téma, které už si nějakou dobu hýčkám, a jsem na začátku psaní. Je to v takové křehounké fázi, že bych nerada prozrazovala, co to je, ale nevymyká se to těm předchozím románům,“ říká Tučková.