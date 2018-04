Spor o Topola rozdělil porotu Magnesie Litery. 'Byla to užitečná debata nad smyslem těch cen,' míní Fischer

Román Citlivý člověk Jáchyma Topola vyvolává kontroverze i rok po svém vydání. Nedávný spor proběhl mezi porotci ceny Magnesia Litera, kteří se nakonec rozhodli Topolovo dílo nenominovat. V diskuzích se okamžitě objevily reakce, že by se Litera měla zrušit a že porota není odborná. Podle jejího předsedy Petra Fischera naopak „Spor o Topola“ vyvolává pozitivní diskuze o smyslu literární ceny a paradoxně dokazuje kvalitu Citlivého člověka. Praha 17:37 4. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jáchym Topol | Foto: Michaela Danelová

„Je jasné, že když se v porotě sejde pět lidí s odlišným literárním vkusem nebo pohledem na věc, tak se při výběru nominovaných knih vždycky dojde k nějaké konfliktní situaci. Tentokrát to bylo kolem Jáchyma Topola. Ukázalo se, že v porotě není dostatek lidí, kteří by tu knihu považovali v českém kontextu za výjimečnou,“ vysvětluje pro server iROZHLAS.cz předseda poroty Petr Fischer.

Citlivého člověka za žádnou cenu ne

On sám byl pro Topolovu nominaci. Zaskočil ho především přesvědčený až „radikální“ postoj odpůrců románu. „Na začátku většinou porotci řeknou, které knihy je zaujaly a které by nominovali, ale tentokrát se rovnou řeklo, že Citlivého člověka ne,“ přiznává porotce a zároveň šéfredaktor Českého rozhlasu Vltava.

Nenominování Topola okamžitě vyvolalo reakce – jak odborné umírněnější, tak poněkud ostřejší (zejména na sociálních sítích), které označovaly porotu za neodbornou a Magnesii Literu za zbytečnou cenu. Může tedy „Spor o Topola“ poškodit nejznámější českou literární cenu případně zdiskreditovat porotce?

„Nemyslím si to,“ říká Petr Fischer. „Nepřeceňoval bych to, byť je to zvláštní. Zase si musíme uvědomit, že lidé v porotě jsou opravdu různorodí. V této konstelaci to pro Topola nevyšlo, ale námitek, že tam chybí nějaké knížky se objevilo víc. Ony se objevují vždycky.“

Jako příklad uvádí prozaika Jiřího Hájíčka, jehož některé knihy také nebyly nominovány, přesto že u čtenářů měly velký ohlas.

Všechno zlé je pro něco dobré

Přestože Fischer vnímá absenci Citlivého člověka v nominaci negativně, následné diskuzi přisuzuje důležité a pozitivní účinky. „Byla to užitečná debata nad smyslem těch cen vůbec. Pro mě jsou to otázky jako - co chce cena sledovat, jestli platí dál původní popularizační záměr, jak by se to mělo odrážet v kritériích porotců a jak mají porotci k vybírání knih přistupovat.“

Podle publicisty se diskuzí potvrdil status, že Magnesia Litera není ryze odborná cena, byť jsou porotci odborníky, kteří se profesně literaturou zabývají. „To je něco, v čem ta Magnesia Litera chce vytrvat – upozorňovat na kvalitní knihy, ale nechce, aby se z toho stávala akademická záležitost. Čtenáři na to už docela dobře reagují, nominovaným knihám většinou výrazně roste prodej,“ dodává Petr Fischer.