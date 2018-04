Romány, poezie i knížky pro děti. Už posedmnácté se bude udělovat Cena Magnesia Litera

Každý rok v Česku vyjdou tisíce knížek. Jak se z nich dá vybrat ta nejlepší? To je otázka, před kterou v pořadí posedmnácté stáli porotci výročních Cen Magnesia Litera. Prestižní literární trofej si ve středu na Nové scéně Národního divadla v Praze převezme jedenáct autorů. A jak vypadá rozhodování poroty? Praha 6:59 4. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Knihy (ilustrační foto) | Foto: Gellinger/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

„Bylo to velmi složité rozhodování, protože letos se někteří porotci rozhodli zastávat dost radikální stanoviska vůči některým knihám, které jakoby na začátku debaty už byly vyřazeny,“ řekl Radiožurnálu předseda poroty a šéfredaktor Českého rozhlasu Vltava Petr Fischer.

Jeho tým vybral šest knížek, které by se podle porotců měly zapsat do české literární historie - a shoda tentokrát nebyla stoprocentní.

„Mám pocit, že je to vždycky v porotách takové konsensuální rozhodování něco za něco, aby se ti lidé vůbec dohodli, protože jsou to odlišné kritické styly a pohledy na věc. Aby se ti lidé domluvili, tak musí něco obětovat tomu konsensu. Třeba já bych některé knížky úplně nevolil. Respektuji to, nebudu proti tomu žádným způsobem bouřit. Byly jiné, řekněme, kontroverznější knihy, ale jak už jsem řekl, tak to prostě funguje v porotách, něco musí odpadnout,“ uzavírá Fišer.

Vedle známých literárních jmen jako Petra Soukupová nebo Anna Bolavá má v prozaické kategorii šanci na vítězství Josef Pánek, který se věnuje problémům globalizace, nebo Lucie Faulerová. Se svojí prvotinou Lapači prachu přeskočila kategorii objev roku a o literární prvenství se utká ještě s Ivanou Myškovou a Ondřejem Horákem.

S cenou Magnesia Litera si autoři odnesou i finanční odměnu - ta je nově i v kategorii poezie. Novinkou je v letošním roce i anketa ke stému výročí vzniku samostatného Československa, říká předseda spolku Litera Pavel Mandys.

„Hledáme knihu roku za každý rok od roku 1918 včetně let, kdy ještě Magnesia Litera nebyla udělována. Na to jsme si najali, nebo jsme se domluvili s literárními historiky, kteří vybrali pět nominací a z nich literární veřejnost vybrala jednu knihu roku za každý kalendářní rok,“ popsal Mandys.

Výroční cenu si odnesou i autoři nejlepších knih v kategorii publicistiky, nakladatelského počinu nebo knížek pro děti.