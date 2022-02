Malý princ dorazil do Paříže. Výstava věnována knižní klasice ukáže obrazy, fotografie i původní rukopis

V knižním příběhu cestoval Malý princ mezi planetami a naposledy navštívil Zemi, než se jeho duše vrátila za růží. V reálném světě teď Malý princ dorazil do Paříže. Účastní se tam první velké muzejní výstavy věnované příběhu jedné z nejčtenějších knih na světě. Paříž 12:37 18. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstava Setkání s Malým princem v Muzeu dekorativních umění v Paříži | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

Výstava se jmenuje „Setkání s Malým princem“ a hostí ji Muzeum dekorativních umění v Paříži. Největší vzácností expozice je soubor 30 stránek původního rukopisu – samozřejmě psané spisovatelem a pilotem Antoinem de Saint-Exupérym.

Výstava toho ale nabízí mnohem víc, jak popisuje Anne Monier Vanrybová – spolukurátorka výstavy v Muzeu dekorativních umění. Ke zhlédnutí je přes 600 děl. Mezi nimi jsou akvarely, kresby. Třeba známý obrázek hada, který snědl slona. Ale jsou tam i ne příliš známé skici, fotografie, básně, poznámky, výstřižky z novin i dopisy, které Saint-Exupéry během svého života napsal nebo dostal.

Galerie pro letošek chystají retrospektivu Jiřího Sopka, výstavu sester Válových nebo Markéty Othové Číst článek

Rukopis knihy byl zapůjčen z USA. Saint-Exupéry byl Francouz, spisovatel ale příběh Malého prince dokončil ve Spojených státech amerických. I proto se originální rukopis dostal zpátky do Francie teprve nedávno. Jeho přeprava přitom nebyla vůbec jednoduchá.

Kromě toho, že plán na uskutečnění výstavy hatila pandemie koronaviru, byl problémem i materiál, na který Saint-Exupéry tvořil. Používal velmi tenký papír, kterému se přezdívalo cibulová slupka. Stářím tento papír křehne, takže kresby, dopisy i poznámky bylo nutné před cestou pečlivě a profesionálně zarámovat.

Originál knihy, obrazy, fotografie i korespondence by v Muzeu dekorativního umění měly být přístupné do 26. června.

Rozšířená realita a osobní předměty. Hrabalova chata v Kersku se do roku 2024 dočká nové expozice Číst článek

Na své si přijdou i lidé, které zajímá třeba vzhled obálek jednotlivých vydání knihy nebo jejich jazykové mutace. Na několika policích jsou vystavené desítky verzí Malého prince z celého světa, třeba i z Izraele, nebo Etiopie. Malého prince vyšlo celosvětově přes 200 milionů výtisků. Příběh byl přeložený téměř do 500 jazyků.

Saint-Exupéry se narodil v roce 1900 ve francouzském Lyonu a v roce 1940 vstoupil do francouzského letectva. Toho roku taky odletěl do New Yorku, aby přesvědčil americkou vládu ke vstupu do druhé světové války a boji po boku Francie.

Kniha tak vyšla nejprve právě v New Yorku – v roce 1943 a to jak anglicky, tak francouzsky. Z dílny francouzského nakladatelství se jí čtenáři dočkali až po konci války. Ručně psaný originál knihy je jinak ve stálé sbírce Morgan Library & Museum v New Yorku.