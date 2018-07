Nejlepší knihou za 50 let Man Bookerovy ceny je Anglický pacient. Příběh lásky a zrady za války

Absolutním vítězem za padesát let udílení prestižní mezinárodní Man Bookerovy literární ceny se stal román Anglický pacient spisovatele Michaela Ondaatjeho, příběh lásky a zrady zasazený do posledních dnů druhé světové války. Oznámili to v neděli organizátoři u příležitosti padesátého výročí této ceny.

