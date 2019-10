Stále jsme nedohnali Západ, tvrdí Mejstřík. V nové knize mapuje události sametové revoluce

Studentský vůdce Martin Mejstřík ve své knize vzpomínek s názvem Deník a podtitulem Řekněte jim, že sametová... předává své zážitky z dob totalitního režimu i porevolučních let. Deník, který autor psal téměř 15 let, vydává nakladatelství Galén. „Najdete zde téměř všechno o autorovi, velmi mnoho o studentských aktivitách před listopadem 1989 a nemálo věcí o sobě samých,“ uvedl Mejstřík. Praha 12:34 13. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Publicista, novinář a komunální politik Martin Mejstřík. | Foto: Jaroslav Šnajdr/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Představitel stávkového výboru studentů mimo jiné ve své knize uvádí, že vysokoškoláci se rozbuškou procesu, který nakonec vedl ke konci čtyřicetileté komunistické diktatury, nestali náhodou.

Deník rozdělený na sedm částí začíná lety 1962 až 1982 a zabývá se i obdobím pro roce 1989, kdy se Mejstřík coby ústavní činitel neúspěšně pokusil postavit komunisty mimo zákon.

„Třicet let po 17. listopadu bych mohl být trochu rozladěn z toho, že se historici neposunuli ani o píď v objasnění role jednotlivých mocenských struktur uvnitř KSČ před a během listopadu 1989, že se nikdo z historiků cíleně nezaměřil na roli StB a KGB při přípravě událostí roku 1989, že se nikdo z vystudovaných historiků nepídil po činnosti Kabinetu prognóz ČSAV, později Prognostického ústavu, že se nikdo z nich ani 30 let poté nezajímá o roli tehdejšího SSM (Socialistického svazu mládeže) a zejména jeho vrcholných představitelů... Dokonce ani studiu aktivit mezi vysokoškoláky konce 80. se nevěnoval nikdo, natož aby někdo podrobně zmapoval průběh naší stávky a důsledně se věnoval roli studentů při pádu komunistické totality. Ono psát o Chartě 77 nebo o Občanském fóru je jednodušší. A také - nekontroverzní,“ píše v předmluvě k aktuálnímu vydání své knihy Mejstřík.

,Jsme na cestě‘

Publicista, novinář, komunální politik a v letech 2002 až 2008 nezávislý senátor Mejstřík věnuje toto vydání současným studentům, které podle jeho slov čekají veliké výzvy.

„Na jaře 1990 jsem byl přesvědčen o tom, že Západ - v těch dobrých věcech zvyšujících kvalitu našich životů zde na Zemi - doženeme do pěti let. Nestačilo jich ani třicet. A teď vidím, že nám stačit nebude ani oněch pověstných Mojžíšových let čtyřicet. Je těžké, tak strašně těžké, přejít přes poušť do svobodné země. Ještě stále jsme na cestě,“ uvedl.

Kolínský rodák se narodil 30. května 1962. Z politických důvodů mu nebylo umožněno dostudovat Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1986 byl studentem Divadelní fakulty AMU, kterou ukončil absolutoriem v roce 1991.

Roku 1987 se spolužáky založil časopis Kavárna A.F.F.A., jehož redaktoři a spolupracovníci sehráli klíčovou roli při radikalizaci studentů před 17. listopadem 1989 a zejména v listopadových událostech. V roce 1989 byl aktivním členem Městské vysokoškolské rady SSM v Praze, která legalizovala památnou studentskou manifestaci na Albertově.

V roce 1999 stál u zrodu iniciativy Děkujeme odejděte!, zaměřené proti tehdejším vládnoucím elitám a opoziční smlouvě mezi ODS a ČSSD. V roce 2010 opustil Prahu, žije na venkově.