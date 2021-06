Michal Viewegh o úspěchu svých deníků: Lidé jsou zvyklí na reality show, tak sledují rozpadlého mě

Jeden z nejprodávanějších českých spisovatelů letos vydává už čtvrtý deník s názvem Zrušený rok. „Někdo mi říkal, že deníky patří k mým nejprodávanějším knihám, to mě mile překvapilo,“ přiznává Michal Viewegh a ivažuje: „Můžu se rozkrájet s fabulací a nakonec má největší úspěch to, jak jsem griloval se sousedy v Sázavě. Udělat z každodenního života zápis s pointou a vtipem, zvlášť v době koronaviru, kdy se neděje vůbec nic, je také řemeslo.“ OSOBNOST PLUS Praha 22:12 19. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Psát deník je snazší, protože nemusíte mít tu fungující konstrukci, nemusíte si pamatovat dějové peripetie – což je pro mě teď problém a musím mít vytvořené barevné tabulky, protože moje krátkodobá paměť prostě nefunguje – a musí tam být myšlenka, nápad,“ popsal host Barbory Tachecí na Českém rozhlasu Plus.

K napsání deníku podle stačí něco málo prožít nebo si jen věřit a z ničeho vytvořit něco. „Tři dny neprožijete nic víc, než že vám přijede kurýr s hrnci, které jste si objednal. A já jdu k té brance a popisuju to jako vzrušující událost, kdy nějakému pánovi se podepíšu na displej a odcházím s hrnci,“ tvrdí Viewegh.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Osobnost Plus s Michalem Vieweghem

„To je jen kratičká ukázka toho, jak z nuly udělat něco a co vlastně i charakterizuje tu dobu docela výstižně,“ konstatuje Viewegh o době lockdownu.

Čtenářský úspěch deníků autora nepřekvapuje: „Spíš je to ale o čtenářství než o spisovatelství. Dnes jsou lidé zvyklí na reality show, takže vidí, že to není žádná fikce, není to vycucané z prstu. A já to také všude odpřisáhnu, že vše, co v denících je, je pravda.“

Podle Viewegha jde i o určité voyeurství, kdy čtenář rád nahlíží stejně jako v různých reality show do soukromí rozpadlých manželství. „Tak tady se prostě dívali na rozpadlého Viewegha,“ doplňuje.

Neúspěchy by se daly najít

Spisovatel dodává, že aktuálně je spokojen, ale dvě rozpadlá manželství a nedávno i vztah zapřít nemůže. „Takže neúspěchy by se daly najít, ani tady nebudu unavovat výčtem svých stupňujících se zdravotních potíží. Člověk také stárne a není už Rocco Siffredi,“ říká.

Stárnutí prý Viewegha trápí jen jako každého jiného muže. „Jsem spíš příjemně smířen se stárnutím, pokud není ovšem provázeno urologickými problémy. Sedět v plné formě jako bělovlasý dědeček na zahrádce s vnukem, na to se těším, ale nechci k tomu chodit k urologovi,“ svěřuje se.

„Troufám si také říct, že jsem nikomu v životě neubližoval. Myslím, že jsem neudělal žádnou sviňárnu. A když mám pocit, že někdo v mém okolí tu sviňárnu udělal, tak jsem na to strašně citlivý, klidně můžeme říct i přecitlivělý.“