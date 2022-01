Pocity štěstí a naděje. Jindy temný Houellebecq je ve svém novém textu plný naděje a víry v lásku

Nejnovější román francouzského spisovatele Michela Houellebecqa Anéantir (Vyhladit nebo Zničit) vyšel letos na začátku ledna v Paříži v nákladu 350 tisíc výtisků. Český překlad připravuje pro Odeon Alan Beguivin a vyjít by měl na podzim. Už teď vzbuzuje pozornost české literární kritiky a nejen na sociálních sítích se objevují první recenze tohoto díla. I to potvrzuje, že Houellebecq je mezinárodně zavedeným a sledovaným „fenoménem“. Praha/Paříž 16:08 26. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský spisovatel Michel Houellebecq | Zdroj: Profimedia

V pořadí osmý román jednoho z nejpřekládanějších a nejprodávanějších francouzských autorů současnosti - když v roce 2019 vydal zatím poslední román Serotonin, za tři dny prodal přes 90 tisíc výtisků - obsahuje 736 stran a je označovaný jako filozofický thriller, který se zabývá politikou a mocí.

Odehrává se v průběhu fiktivních prezidentských voleb roku 2027, kdy končí druhý termín stávající hlavy státu Emmanuela Macrona, i to je jeden z důvodů, proč je Houellebecqova novinka tolik sledovaná.

„Politické téma je jedno lákadlo a jméno Michel Houellebecq je to druhé lákadlo. Ale my, kteří sledujeme autorovu tvorbu v celém jejím vývoji, se zajímáme spíš o to, že je to jeho nový román a jak je napsaný a co nového přináší. Ale chápu, že pro lidi, kteří nežijí přímo literaturou, je důležitý politický rozměr knihy a něco, co je může připoutat ke čtení,“ myslí si šéfredaktorka serveru iliteratura.cz a překladatelka Jovanka Šotolová.

Jiný než předchozí

A dál v rozhovoru pro Český rozhlas Plus vysvětluje, že ač je držitel Goncourtovy ceny charakteristický temnými a ironickými texty, jeho nejnovější titul je v tomto směru jiný.

„Nový román překvapuje možná spíš tím, že tam naopak je nějaká naděje a něco, co by se dalo nazvat i štěstím a pocity štěstí, a že Houellebecq nachází to dobré ve vztazích mezi lidmi, ve vztazích mezi mužem a ženou a v partnerských vztazích. To v těch předchozích románech nebylo, takže v tom je jeho nový román zcela jiný,“ shrnuje Šotolová, která už dříve napsala několik studií a článků na téma Houellebecqova díla a je také autorkou doslovů k jeho knihám.

„Jako autor má pořád ten smutný pohled a vizi, že lidský život nespěje k něčemu dobrému, vnímá, že všechny nás čeká nějaký konec, a to je i tady v případě románu Zničit nebo Vyhladit, uvidíme, k jakému překladu nakonec nakladatel přistoupí,“ podotýká překladatelka.

Jovanka Šotolová by se v případě překladu názvu románu přikláněla k titulu Zničit, byť ví, že autentický název má řadu synonym.

„Číst Houellebecqa možná může být trochu móda a mluvit o jeho díle také, ale jeho dílo přináší určitý pohled na svět, a to je jedním z významů literatury,“ uvádí Šotolová a podle ní jeho dílo překvapuje jinou poetikou a způsobem vyprávění a také jiným pohledem na svět.