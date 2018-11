Jacques Rupnik: Pokud by Kundera měl o české občanství zájem, už by o něj požádal

„Je to čistě soukromá věc, neviděl bych v tom žádné gesto. Kundera se vůbec nestará o politiku, natož o tu českou,“ upozornil ve vysílání Českého rozhlasu Plus historik a politolog Jacques Rupnik, který sám pomáhal organizovat setkání Milana Kundery a Václava Havla.

Premiér Babiš po setkání zmínil možnost vrátit Kunderovi státní občanství, které mu socialistický režim odebral v roce 1979 po vydání Knihy smíchu a zapomnění.

„Nemám tušení, jestli má v 90 letech zájem stát se znovu českým občanem. Myslím, že je to takové gesto. Starý režim mu vzal občanství a mělo by mu být nabídnuto,“ hodnotí publicista žijící v Paříži.

„Kdyby o to Kundera měl zájem, tak by už o to požádal. Není k tomu bezprostřední potřeba. Musíte si uvědomit, že jde o spisovatele, který je ve Francii neuvěřitelně vážen a ctěn,“ zdůrazňuje Rupnik.

Nakladatelství Gallimard například vydalo Kunderovy sebrané spisy, k čemuž prý dochází zpravidla až po smrti velkých spisovatelů. „Jeho romány a eseje jsou čteny. Když vycházely jeho knížky, bylo to na prvních stránkách novin před politickými zprávami,“ přibližuje.

Rupnik poukazuje i na to, že Kundera se v posledních 25 letech vyhýbá médiím, protože se chce soustředit na své dílo, a totéž radí i ostatním.

„Brát ho jako literární osobnost, ne jako nějakého politického činitele,“ uzavírá Rupnik.