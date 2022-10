Pařížská knihovna spisovatele Kundery se přesunula do Brna. Čtenářům se otevře nejpozději v únoru

Po letech příprav a odkladů přicestovala do Brna pařížská knihovna spisovatele Milana Kundery. Tisícovky knih, autorských i sesbíraných děl včetně dvou obrazů, si přímo ve francouzském hlavním městě vyzvedl ředitel Moravské Zemské knihovny Tomáš Kubíček. Knihovna by se měla otevřít nejpozději do konce února. Paříž 19:40 7. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Kudera s manželkou Věrou na snímku z roku 2010. | Zdroj: Profimedia

Na celou operaci převozu knížek z Paříže do Brna dohlížela manželka spisovatele Věra Kunderová. Přesun archívu pro ni znamená smutek.

„Dva životy končí, knihy se vracejí do Brna. Cítím klid, že se vracejí právě do Brna, do Milanova rodného města, kde budou všichni pohromadě – tatínek, maminka a Milan. A klid, doufám, že Tomáš Kubíček bude strašně pečlivě dbát nad tím, co právě odveze,“ vyvětluje Kunderová.

Kundera je ve Francii dodnes čtený a obdivovaný, popisuje bývalý ministr kultury Jack Lang Číst článek

Množství knížek zaplňovaly Věře Kunderové její byt i život. „Tam je teď úplně prázdno. To je dost strašný a dost těžký vidět. S knihovnou i s archívem odešly oba životy.“ Důvod, proč se rozhodla poslat veškeré knihy do Brna, vysvětluje tak, že chtěla zachránit práci svého manžela a zároveň ji „vrátit tam, kde se všechny ty knížky vlastně narodily,“ dodává.

Věra Kunderová přiznává, že měla obrovskou práci s tím všechno přetřídit, klasifikovat a popsat. „Je to 40 let života. Milan napsal knihy, ale já jsem archivář a tom všem jsem věděla. Vím, co všechno pan Kubíček do Brna odváží.“

Do operace se zapojilo i České centrum v Paříži pod vedením jeho ředitele Jiřího Hnilici. „Pro mě je to krásný příběh české kultury, který začíná někdy v 70. letech odchodem velkého českého spisovatele a teď vlastně jeden příběh vrcholí a spisovatel se vrací do svého rodného Brna. Je hezké být přitom,“ popisuje své pocity Hnilica.

Převozem knih do Brna celá operace teprve začíná. V nově budované knihovně Milana Kundery se už od června třídí a digitalizuje archív manželů Kunderových, např. korespondence s nakladateli nebo desítky literárních cen.

Podobný proces teď čeká tisícovky knih. Nová knihovna Milana Kundery by se čtenářům, studentům a badatelům měla otevřít nejpozději v únoru.