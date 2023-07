Spisovatel Kundera měl ve středu v Paříži kremaci, potvrdila jeho žena Věra

Spisovatel Milan Kundera měl ve středu v Paříži kremaci. Radiožurnálu to potvrdila jeho manželka Věra. Autor románu jako Žert nebo Nesnesitelná lehkost bytí zemřel minulý týden ve věku 94 let. Od stálého zpravodaje Paříž 18:34 19. 7. 2023 (Aktualizováno: 18:47 19. 7. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autor románu jako "Žert" nebo "Nesnesitelná lehkost bytí" zemřel minulý týden ve věku 94 let | Zdroj: Reuters

Nakladatelství Gallimard, které vydává Kunderovy knihy, upřesnilo, že při posledním rozloučení zazněla Janáčkova sonáta v podání Kunderova otce, klavíristy, Ludvíka Kundery.

Kunderová podle českého velvyslance ve Francii Michala Fleischmanna řekla, že její manžel byl zpopelněn ráno na hřbitově v Arcueil na jihu Paříže. Obřadu byli přítomni jen Věra Kunderová a Antoine Gallimard, ředitel francouzského nakladatelství, které s Kunderou po jeho emigraci do Francie úzce spolupracovalo.

Urnu s popelem si Kunderová podle Fleischmanna hodlá ponechat doma a až po její smrti ji bude moci převzít Kunderovo rodné město Brno. V souladu s Kunderovou závětí se už žádné další obřady konat nebudou.

V pondělí byl poslední den, kdy se na české ambasádě v Paříži otevřela kondolenční kniha ke Kunderově úmrtí a kdy se lidé mohli se spisovatelem naposledy rozloučit.

Kundera zemřel minulý týden v úterý v pět hodin odpoledne, bylo mu 94 let. Od roku 1975 žil ve Francii.

Narodil se v roce 1929 v Brně, studoval pak pražskou filosofickou fakultu a nakonec FAMU, kde pak i vyučoval. Nejprve se jako básník zařadil mezi nadějné komunistické autory, v šedesátých letech už ale patřil k odpůrcům režimu.

V roce 1968 podle románu Žert natočil Jaromil Jireš stejnojmenný film - a jako provokace proti režimu šel ihned do trezoru.

Poté, co Kundera emigroval v 70. letech do Francie, začal v Paříži učit a nepřestával psát - nejdřív česky, od 90. let už jen francouzsky. Texty v češtině - ať už reedice, nebo nové překlady - Kundera vždy s úzkostnou pečlivostí kontroloval, slovo od slova.

Většinu života strávil Milan Kundera ve Francii i proto, že po emigraci přišel o československé občanství. A českým občanem se znovu stal až po čtyřech desítkách let na podzim roku 2019.