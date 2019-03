Milan Kundera oslaví 90. narozeniny. Vltava nabídne jeho nezkrácenou Nesmrtelnost ve 23 dílech

Český rozhlas Vltava uvede od 1. dubna na pokračování Kunderovu Nesmrtelnost, autorův poslední česky psaný román. V románu, který bývá označován za Kunderův nejvýznamnější, autor vypráví a uvažuje o věčném intimním existenciálním problému obrazu člověka v očích těch druhých. Románové tázání po smyslu lidského bytí ve světě beze smyslu uvede ve třiadvaceti dílech přesně podle představ a požadavků autora. Praha 13:12 31. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Hlavica při natáčení Nesmrtelnosti. | Foto: Tomáš Vodňanský

Poslední česky psaný román Milana Kundery, podle mnohých jeho nejvýznamnější dílo, se už zároveň celý odehrává v evropském prostoru. Příběhy matematičky Agnes, jejího manžela, právníka Paula a dalších Pařížanů 80. let, v románu koexistují s řadou filosofických a literárních úvah a také s tragikomickým příběhem J. W. Goetha a Bettiny von Arnim.

V sofistikovaném předivu motivů a odkazů mezi jednotlivými částmi románu vypráví a uvažuje autor o věčném intimním existenciálním problému obrazu člověka v očích těch druhých, o lidech, kteří žijí v nejlepším z možných uspořádání a přece nespokojeni, o svobodě, redukované na rituál opakování, o šílenství komerce, nevkusném sebepředvádění - o zrodu exhibicionistického homo sentimentalis, o porážce touhy a vítězném tanci smrti.

Protože „podstatné na románu je právě jen to, co se nedá říci jinak než románem“ vychází hlavní jarní projekt Vltavy z přání autora – převést román do zvukové podoby co možná nejvěrněji psanému textu. Také proto není v této četbě použita žádná hudba a úkolem herce Lukáše Hlavici bylo tentokrát nehrát, ale přečíst.

Četbu na pokračování vysílá Český rozhlas Vltava od 1. dubna každý den vždy v 18:30. Kompletní dílo bude k poslechu online od 24. dubna do 7. května.

