Milan Kundera: Nesmrtelnost. Poslední česky psaný román uvádí Vltava v nezkrácené podobě

Románové tázání po smyslu lidského bytí ve světě beze smyslu uvádíme ve třiadvaceti dílech přesně podle představ a požadavků autora. U příležitosti 90. narozenin Milany Kundery pro rozhlas připravil Tomáš Sedláček. V režii Aleše Vrzáka účinkuje Lukáš Hlavica. Kompletní dílo je k poslechu on-line do 7. května.

Poslední česky psaný román Milana Kundery, podle mnohých jeho nejvýznamnější dílo, se už zároveň celý odehrává v evropském prostoru.

Příběhy matematičky Agnes, jejího manžela, právníka Paula a dalších Pařížanů 80. let, v románu koexistují s řadou filozofických a literárních úvah a také s tragikomickým příběhem J. W. Goetha a Bettiny von Arnim.

V sofistikovaném předivu motivů a odkazů mezi jednotlivými částmi románu vypráví a uvažuje autor o věčném intimním existenciálním problému obrazu člověka v očích těch druhých, o lidech, kteří žijí v nejlepším z možných uspořádání a přece nespokojeni, o svobodě, redukované na rituál opakování, o šílenství komerce, nevkusném sebepředvádění – o zrodu exhibicionistického homo sentimentalis, o porážce touhy a vítězném tanci smrti.

Protože „podstatné na románu je právě jen to, co se nedá říci jinak než románem“, vycházíme v hlavním jarním projektu Vltavy z přání autora – převést román do zvukové podoby co možná nejvěrněji psanému textu.

Také proto není v této četbě použita žádná hudba a úkolem herce Lukáše Hlavici bylo tentokrát nehrát, ale přečíst.

Nesmrtelnost Milana Kundery k poslechu zde až do 7. května.

