Překladatelka Kundery zvažovala téměř každé slovo. Postupně vzniklo deset verzí textu

Román Slavnost bezvýznamnosti Milana Kundery je sice útlá kniha, ale její převedení do češtiny trvalo podle překladatelky Anny Kareninové velmi dlouho. Postupně vzniklo deset verzí překladu z francouzského originálu. Kareninová se snažila maximálně přiblížit Kunderovu stylu v českojazyčné části jeho díla.

„Já si nikdy nepřipadám chytřejší než autor, připadám si jako ten, kdo se jím nechá vést,“ řekla v pondělí překladatelka Anna Kareninová při brněnském uvedení knihy. Nakladatelství Atlantis ji poslalo na pulty knihkupců 2. září.

Brněnský rodák Kundera, který žije ve Francii, napsal Slavnost bezvýznamnosti ve francouzštině, vyšla poprvé v roce 2013. Podobně jako u dalších svých knih napsaných ve Francii, také u Slavnosti bezvýznamnosti se Kundera dlouho bránil českému vydání. Nakonec určil, aby knihu přeložila právě Kareninová.

Překladatelka dostala z nakladatelství v elektronické podobě všechny Kunderovy romány a eseje, aby mohla co nejvěrněji uplatnit v překladu autorův styl. Hledala prý téměř každé slovo - například zda Kundera v češtině používal spíše spojku „protože“, anebo „neboť“, případně „a tak“, anebo „a tedy“. „Jsou to zdánlivě hlouposti, ale skládá se z nich styl autora,“ uvedla Kareninová.

Podle Kareninové psal Kundera svým způsobem francouzsky i ve vlasti. Jeho české psaní myslí francouzskou syntaktickou přesností, míní překladatelka, která sklízí za odvedenou práci chválu. „Je to skutečně mimořádný výkon,“ řekl ředitel Moravské zemské knihovny a znalec Kunderových překladů Tomáš Kubíček.

‚Je to alchymie‘

„Není to překlad, to je alchymie. Přeložila i ducha,“ uvedla spisovatelka a bohemistka Silvie Richterová, která je zároveň autorkou doslovu ke knize. Kundera podle ní teď už ví, že převod jeho francouzskojazyčného díla do češtiny je v dobrých rukou.

Připomněla, že během své literární dráhy udělal Kundera s překlady vícero špatných zkušeností.

„Nedobrý překlad autor cítí, jako by mu oblékli cizí propocené šaty, je to něco nesnesitelného,“ uvedla.

„Slavnost bezvýznamnosti nepopírá velké hodnoty krásy a lásky, pouze je představuje jako váhy zbavené. Jako žerty, kterým se už nikdo nebude smát. Žádná odpověď nemůže být považována za definitivní v celku autorova díla, které nikdy nepřestalo klást otázky a připomínat hodnoty Evropy,“ napsala Richterová v doslovu.

Kareninová momentálně pracuje na překladu další Kunderovy knihy. Jde o román L'ignorance.