Merkelová jako Sherlock Holmes nebo Miss Marplová. O končící kancléřce vznikla komediální detektivka

„Odehrává se to začátkem roku 2022. Angela Merkelová se s mužem odstěhuje do malé vesnice v okrese Uckermarck, ještě s psíkem, který se jmenuje Putin, a jedním bodyguardem. A nejdřív se nudí. Denně peče koláče, jinak nic mimořádného. Najednou se ale něco stane. Tamního zámeckého pána najdou zavražděného, a protože místní policie je neschopná, tak se do toho pustí Merkelová. Má radost, že má zase co na práci,“ říká David Safier.

Jeho komediální detektivka Miss Merkel obsadila žebříčky nejprodávanějších knih a inspiruje se tím, co je o Merkelové známé. Mops jménem Putin má například odbourat její pověstný strach ze psů, který kdysi zneužil ruský prezident Vladimir Putin.

„Merkelová má pro postavu detektiva několik předností. Jednak je to vědkyně. Všichni, i její odpůrci, se shodnou, že je inteligentní. A pak má něco, v čem se podobá poručíku Columbovi nebo slečně Marplové: lidé ji často podceňují,“ popisuje Safier.

Knížku, která má na přebalu kresbu Angely Merkelové v klobouku Sherlocka Holmese, najdete snad v každém knihkupectví. A obsah podle Safiera určitě znají i ve spolkovém kancléřství.

„Tím jsem si opravdu jistý. Je to přece jen knížka, která je už více než 35 týdnů na špičce bestsellerů. Pochybuji, že by si ji ještě žádný poslanec nekoupil anebo ji od někoho nedostal,“ říká spisovatel.

Kde se vzala inspirace?

Miss Merkel postupně vychází i v dalších překladech, hlavně v západní Evropě. A David Safier už pracuje i na pokračování. Celý nápad přitom vznikl jen náhodou.

„Předloni jsme seděli s mým agentem a nezávazně řešili, co by Merkelová mohla jednou dělat. Už bylo jasné, že se stáhne z politiky, jenže nikdo neví, co bude dál. Pravda, určitě si nesedne do vedení Gazpromu jako její předchůdce, ale to je tak všechno. Po tom rozhovoru jsem se večer díval na Columba a najednou mě napadlo. Byla by legrace, kdyby začala luštit vraždy. Columbo byl původní inspirace, ale pak se k tomu přidala slečna Marplová, přece jen je to důchodkyně, co bokem vyšetřuje.“

Prodej knížky podle spisovatele posiluje i mimořádná pozice, v níž Angela Merkelová je.

„Pro nás je svým způsobem všudypřítomná. Šestnáct let v čele vlády, předtím vedla CDU, ještě dřív byla ministryní životního prostředí. Máme ji už třicet let pořád na očích. To je vzácné nejen u politiků, ale třeba i u herců nebo hudebníků. Ale třicet let, to v Německu běžné není. Napadají mě leda moderátoři Thomas Gottschalk nebo Günther Jauch, ale tím to končí. I v tomhle je Merkelová jedinečná.“

David Safier se ale rozhodně nevěnuje jen detektivním komediím. Stojí třeba za seriálem Berlín, Berlín, který se objevil i na českých obrazovkách. A za sebou má teď čerstvou premiéru filmu o holokaustu.

„Je to k neuvěření, ale napsat komediální knížku je mnohem těžší než drama. U obojího potřebujete stejný základ: postavy, děj, ale k tomu všemu ještě musíte přidat vtip. Rád píšu obojí, protože mě obě polohy fascinují. Ale na trhu jsem zavedený hlavně jako komediální autor. Moje poslední vážná kniha i nový film se podle všeho povedly a daří se jim, ale legrační knížky se zkrátka víc prodávají. A i nakladatelství jim dává větší přednost, protože jich udá třikrát tolik. Já osobně rád střídám obě ty pozice, ale rozhodně nemůžu říct, že bych si v jedné z nich dokázal víc odpočinout,“ vysvětluje David Safier.

Co má ale v plánu skutečná Angela Merkelová, zůstává dál tajemstvím.