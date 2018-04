Viewegh vydává novou knihu Muž a žena. Po dvaceti letech změnil nakladatele

Populární spisovatel Michal Viewegh vydává novou knihu Muž a žena. Zároveň přechází k novému vydavateli. V nakladatelství Petrov a jeho nástupci Druhé město vyšly za více než dvacet let desítky vydání jeho knih. Jejich celkový náklad se blíží dvěma milionům kusů. S novou knihou přechází ke značce Ikar, která patří do druhého největšího tuzemského nakladatelství Euromedia Group. Praha 22:55 4. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spisovatel Michal Viewegh | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Novinka Muž a žena přináší dvě novely, které tradičně řeší vztahy mezi muži a ženami. Druhá z nich pracuje i s mírně fantastickým námětem, kdy její hrdinka dokáže lidem číst myšlenky.

„Psaní mě nepřestalo bavit, v tomhle musím být osudu vděčný, nemohu to říct o všech lidských aktivitách," řekl Viewegh, který má za sebou velké zdravotní potíže. „Problém mám s hledáním tématu, chvíli mi trvá, než vymyslím téma, u kterého vydržím těch osm, deset měsíců," dodal autor.

Změna nakladatele po 20 letech

Nová Vieweghova kniha vychází pod značkou Ikar. „Našemu současnému nejúspěšnějšímu spisovateli jsme nabídli zázemí, které si zaslouží, a on na naši nabídku kývl," řekl Zdeněk Novák z Euromedia Group před středečním křtem knihy.

Nová kniha Michala Viewegha se jmenuje Muž a žena | Zdroj: Ikar

Objednávky na knihu podle něj již přesáhly hranici bestselleru a už nyní se ví, že se bude vyrábět dotisk.

Euromedia Group dnes vlastní osm nakladatelských značek. Je také vlastníkem největšího knižního velkoobchodu v Česku. V roce 2016 vydala 468 titulů, více jen skupina Albatros Media (1239).

Celkový obrat v roce 2016 měla EMG 1,35 miliardy korun, Albatros Media 888 milionů korun. Podle informací ČTK měl Albatros o Viewegha zájem také. Euromedia Group koupí i zásoby starších Vieweghových knih, které bude sama prodávat.

Nakladatelství Petrov začalo vydávat jeho knihy počátkem 90. let, do ukončení jeho činnosti v roce 2005 jich tam vyšlo 23. Zakladatel Petrova Martin Reiner poté založil novou značku Druhé město, kde od roku 2006 do roku 2017 vyšlo také 23 knih včetně reedic.

Vieweghův „přestup" Reiner komentovat nechtěl. „Je to pro mě velké zklamání, je to smutný rozchod, já jsem to rozhodně neplánoval," řekl Viewegh.

Viewegh platí za nejprodávanějšího českého romanopisce. První knihu, novelu Názory na vraždu, vydal v roce 1990. Za román Báječná léta pod psa získal v roce 1993 Cenu Jiřího Ortena.

Jeho knihy byly přeloženy do více než dvaceti jazyků a dočkaly se mnoha filmových a divadelních zpracování. Zda bude nový film, zatím neví, líbil by se mu prý ale seriál podle Báječných let a jejich pokračování. „Jen bych potřeboval najít dobrého scenáristu," říká.

Jeho nejčtenější romány překročily počet 100 tisíc prodaných výtisků, přičemž v tuzemsku nakladatelé mluví o bestselleru již při prodané desetině tohoto počtu.

Vieweghovo zdraví

Viewegh před pěti lety stál na pokraji smrti, praskla mu aorta a následovaly měsíce zotavování z nemoci, kterou mnoho lidí nepřežije. Necelý rok po operaci vydal knížku Můj život po životě, v níž deníkovou formou seznamoval své čtenáře s tím, jak s nemocí bojoval. Kniha se s prodanými 35 tisíci výtisky stala bestsellerem jako jeho romány.

Ze své těžké životní zkoušky čerpá i v dalších knihách, s nimiž přichází jednou až dvakrát ročně. Zaměřuje se spíše na kratší literární útvary.

Michal Viewegh přišel ve středu do pořadu Host Lucie Výborné, který každý den vysílá Radiožurnál.