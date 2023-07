Muzeum ve Františkových Lázních získalo unikátní sbírku výtisků nejznámějšího díla Boženy Němcové

Kolekce obsahuje knihy vydané za rakousko-uherského mocnářství i z období po založení samostatného Československa. „Vezlo se to v menším automobilu, byl to běžný náklad. Já to nepovažoval za nějaký poklad. A přitom to poklad je,“ vzpomíná na dopravu kolekce vzácných knih do lázeňského města René Mařík, správce františkolázeňského muzea.

Muzeum získalo od soukromé sběratelky z Plzeňska celkem 184 vydání románu Boženy Němcové Babička. Soukromá sbírka vznikala desítky let a původní majitelku k prodeji donutil vysoký věk. S nabídkou oslovila vedení lázeňského města sama.

„Teď je potřeba knihy zaevidovat. Během toho procesu bychom chtěli na sklonku tohoto roku ty nejzajímavější kousky představit našim návštěvníkům,“ uvedl ředitel muzea Aleš Česal. Podle něj získalo město sbírku i proto, že právě spisovatelka Božena Němcová dodnes patří mezi nejznámější františkolázeňské pacienty.

Ucelenou a reprezentativní výstavu historických vydání románu Babička uspořádá muzeum za tři roky. K 180. výročí příjezdu slavné české spisovatelky do lázeňského města.