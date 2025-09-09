Na novou Brownovu knihu čekali lidé v Praze ve frontě celou noc. Někteří i 12 hodin
Dlouhá fronta lidí čekala v úterý ráno u Staroměstské radnice v Praze na novou knihu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Někteří lidé ve frontě stáli přes noc. První zájemci si mohli knihu na radnici koupit od 7.00. K dispozici tam bylo 100 výtisků s vlastnoručním podpisem autora. Podle reportérky Radiožurnálu byl na místě počet lidí před 6.30 o dost vyšší, takže na všechny čekající se podepsaná kniha nedostane.
Prodej knihy, jejíž děj se částečně odehrává v Praze, v úterý začne ve stejný čas v české metropoli a v New Yorku. V Praze se ale nekoná autogramiáda, takže zájemci měli šanci získat podepsaný výtisk v Česku právě jen stáním ve frontě u radnice.
Kniha o 650 stránkách vychází zároveň v audioverzi. Podrobnosti zjišťovala Tereza Cedidlová
U Staroměstského náměstí byla po 7.00 zhruba 200 metrů dlouhá fronta a stále se prodlužovala.
Nejdéle, a to asi od pondělních 19.00., v ní čekala trojice mužů. Dva z nich byli kamarádi z Prahy, kteří knihu kupovali jako dárek. Ten třetí z nich přijel z Plzně a knihu chtěl na výstavu jako sběratelský kousek.
Je to vůbec poprvé, kdy nějaká z knih Dana Browna vychází v češtině ve stejný den jako její anglický originál. A kniha o 650 stránkách míří do prodeje zároveň v audioverzi, kterou na ploše 27 hodin načetl herec Aleš Procházka.
1000 knih
Do radnice navezlo vydavatelství Argo 1000 knih. Pokud by se vyprodaly, tak přiveze další. Prodávat se budou do 12.00. Všechny účtenky budou slosovány a 20 výherců dostane vstupenky na pořad s Brownem 18. září ve Velkém sále Lucerny zdarma.
K zahájení prodeje zahráli Pražští filharmonikové, Brown nahrál speciální pozdrav pražskému publiku.
Na místě byl také redaktor knihy Petr Onufer, který působil jako poradce pražských reálií. Součástí programu je i vycházka po místech, která se objevují v Brownově knize.
Děj knihy Tajemství všech tajemství začíná v Praze, posléze míří do Londýna a New Yorku. Profesor symbologie Langdon v Praze navštíví přednášku badatelky Katheriny Solomonové, s níž navázal romantický vztah.
Brown nás v novém románu vezme třeba také do Klementina, středověkého podzemí nebo mezi pražské legendy.
Solomonová se věnuje noetice a pracuje na knize, která přináší alarmující odhalení o podstatě lidského vědomí a má potenciál vyvrátit leccos, čemu lidstvo pevně věří po staletí. Jejich pražský pobyt náhle naruší brutální vražda a zavládne chaos.
Katherine záhadně zmizí i se svým rukopisem, Langdon se stane objektem zájmu mocné organizace i terčem záhadného útočníka, jenž jako by se vynořil z dávných pražských legend.