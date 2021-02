Národní knihovna nebude bez nové budovy schopná fungovat moderně, myslí si její nový ředitel

Potřebuje Národní knihovna nový objekt? Proč se rekonstrukce historické budovy Klementina protahuje? Jak má vypadat moderní knihovnická instituce v polovině 21. století? A co na tom změní zkušenosti posledního roku? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl čerstvě jmenovaný generální ředitel Národní knihovny Tomáš Foltýn. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:03 16. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle nového ředitele Národní knihovny Tomáše Foltýna potřebuje knihovna novou budovu, aby byla schopná provozovat moderní služby | Foto: Eva Hodíková | Zdroj: Národní knihovna

Řekl jste, že jste zastáncem konceptu takzvaného trojúhelníku současných budov Národní knihovny. Můžete to vysvětlit?

V tomto konceptu mají všechny hlavní budovy Národní knihovny nějaký smysl. Bavíme se o Klementinu – historické budově v centru města, která ke knihovně patří po dlouhá staletí. Má ten správný genius loci a je s knihovnou spjatá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s novým ředitelem Národní knihovny Tomášem Foltýnem

Potom je tady druhá část, což je Centrální depozitář v Hostivaři, který má význam z hlediska velkých skladovacích ploch. Do budoucna se můžeme bavit o nějakém specializovaném konzervátorském centru a o možnostech masivního odkyselování knihovních fondů. Potom je tady ten pomyslný vrchol, což je novostavba. Ta se váže k tomu, aby Národní knihovna byla schopna poskytovat moderní služby.

Takže souhlasíte s tím, že Národní knihovna potřebuje nutně novou budovu?

Myslím si, že aby byla schopná provozovat moderní služby, tak novou budovu potřebuje, protože v těch stávajících prostorách to nelze.

Najde se na stavbu nové budovy dostatek finančních prostředků?

To je těžká otázka. Je potřeba si uvědomit, že to bude dozajista politickou záležitostí. Bude potřeba o tom vyjednávat na vládní úrovni, na ministerstvu a nesmíme opomenout ani zástupce hlavního města. Bude potřeba pro to najít podporu. Pokud se to podaří, tak knihovníci budou určitě schopni najít vizi, jak novou budou posílit moderními službami a technologiemi.