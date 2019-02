O titul Nejkrásnější kniha roku 2018 se uchází 50 titulů. Kvalita podle poroty roste

Nominace

Kategorie: Odborná literatura

Co je designér: věci, místa, sdělení (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)

Ilustrovaná ústava české republiky (Take Take Take, 82 Bøok & Design Shõp)

KdF 1941 Typ 60L (Dipozitiv)

Nespavost (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Display - sdružení pro výzkum a kolektivní praxi)

Skrytá místa (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)

Století dánské a české nábytkové tvorby: konvergence, divergence (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)

Václav Havel a film (Národní filmový archiv, Knihovna Václava Havla)

Kategorie: Krásná literatura

Bakšiš (Větrné mlýny)

Dívka, která nemluvila (Baobab)

Dominika (Take Take Take)

Dracula (Argo)

Moc a vzdor (Tomáš Filip – Akropolis)

Ruzká Klazika (LABYRINT)

Stín kapradiny (Take Take Take)

TWEETY 1956–1963 (LABYRINT)

Kategorie: Literatura pro děti a mládež

Bydlíme! (Baobab)

Byl jednou jeden zázrak (Baobab)

Cukrárna u Šilhavého Jima (Baobab)

ČMUK (Bylo nebylo)

Když se klíčovou dírkou rozlije tma (Anna Kulíčková)

Pozor doktor! (Běžíliška)

Prázdniny s Oskarem (Baobab)

Kategorie Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky

ABCZ (Denisa Šedivá)

Flautoškola (Bärenreiter Praha s. r. o.)

Hra a divadlo (NIPOS (Národní informační a poradenské centrum pro kulturu))

Nebojme se bát (Práh s. r. o.)

Pohádky o kolečkách a nekonečnu (Baobab)

Učíme češtinu jako druhý jazyk (META o. p. s., Společnost pro příležitosti mladých migrantů)

Kategorie: Knihy o výtvarné umění

Epos 257: Kořeny, větve, šlahouny (Spolek Trafačka)

Jan Kaláb: Point of Space (Spolek Trafačka)

Josef Illík Praha 1945–1948 (Argo)

Katharina Grosse (Národní galerie Praha

Maria Lassing (Národní galerie Praha)

Napřed uhořet (BiggBoss)

PENIS NOW (PageFive)

Kategorie: Katalogy

5866 Petr Stolín Jan Stolín (Galerie Jaroslava Fragnera)

BUY BUY Qubus (Qubus Design Studio)

Jiří Kolář: Úšklebek století (Národní galerie Praha)

Nula jedna (Oblastní galerie Liberec)

Pocta suknu: Textil v kontextu umění (Nadační fond 8smička)

Pramen 2008–2016 (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)

Zhang Xiaogang & Wang Guangyi (Galerie hlavního města Prahy)

Kategorie: Bibliofilie a autorské knihy

75° Fahrenheita (Sk Babice)

Anonym 1968–1984 (Take Take Take)

Hvězdy Tabooku (Bylo nebylo)

Snow Year (Sk Babice)

To není fér! (Xaoxax, z. s.)

Týden hokusů (Lucie Lučanská)

Ve znamení Pentódy (Jan Čumlivski, Palo Čejka, Tomáš Klepoch)

Zemědělské práce / Slušovice (Tomáš Pospěch / PositiF)

Studentské práce - cena Arna Sáňky

120 dní v Jeruzalémě (Anna Mengerová)

ABC of Summer (Milana Kasianová (UPMRUM))

Babička Milena Růžičková (Barbora Satranská (UMPRUM))

Jedna směna (Katka Kozáková)

Lumpárny (Barbora Satranská (UMPRUM))

Mujina (Lucie Lučanská (ateliér AI+G UMPRUM a risografická dílna UMPRUM))

-OLOG (David Dolenský (Ateliér Ilustrace a Grafiky UMPRUM))

Slabikář (Soňa Juríková (Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Hellichova))

Tour de France (Anna Mengerová (UMPRUM))