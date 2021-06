Nelegální šíření knih devastuje trh. Ten kvůli tomu ročně přichází až o dvě miliardy korun

„Současná legislativa neposkytuje držitelům autorských práv dostatečnou ochranu. Nelegální šíření prostřednictvím ‚legálně‘ působících serverů jako Ulozto.cz, stejně jako celkově nízké povědomí o hodnotě duševního vlastnictví, připravuje tvůrce knih téměř o dvě miliardy korun ročně,“ stěžuje si Vopěnka.

Server iROZHLAS.CZ žádal provozovatele internetové stránky Ulozto.cz o vyjádření. Ti reagovat odmítli, chtějí se nejprve poradit s majiteli a právníky.

Situaci by podle něj vyřešila adekvátní implementace evropské Směrnice o jednotném digitálním trhu do českého autorského práva. „Připravená novela autorského zákona však již nestihne projít legislativním procesem do konce volebního období. Zlepšení současného neutěšeného stavu je tak stále v nedohlednu,“ podotýká Vopěnka.

V souvislosti s tím Svaz českých knihkupců a nakladatelů apeluje na všechny politické strany, aby se k novele autorského zákona vrátily hned po volbách a poslaly do Parlamentu návrh obdobný tomu, který nyní připravilo ministerstvo kultury ve shodě s představiteli držitelů autorských práv, ale i ve shodě s dalšími resorty, zejména s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.