Většina polských názorů na Česko jsou mýty, říká bohemista a autor knihy To není ráj

V Polsku vyšla další knížka, která se zamýšlí nad Českem, jeho nejnovější historií a jeho obyvateli. Autorem je bohemista Michał Zabłocki, který v Česku působil jako zpravodaj polské tiskové agentury PAP. Navazuje tím na známé knížky polského novináře Mariusze Szczygieła jako byla například ta pod názvem Gottland. Nabízí ale jiný pohled. Od stálého zpravodaje Varšava 12:55 22. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha To není ráj od Michała Zabłockého | Zdroj: Editio

Svou útlou knížku nazval mladý spisovatel Michał Zabłocki To není ráj. Jak totiž píše, většina polských názorů na Česko jsou mýty. Čechy, Morava a Slezsko, to je země, kterou Poláci vůbec neznají, říká autor.

„Nesouhlasím s tím, že je to odpověď na to, co napsal (Marius) Szczygieł. Prostě je to reakce na to, co jsem zažil a viděl v České republice. Je to výsledek rozhovorů především s obyčejnými lidmi. Stěžují si na stejné věci jako Poláci. A to pro mě bylo obrovské překvapení, protože když jsem jel do Česka, měl jsem představu, kterou nám dal Szczygiel ve svých knížkách,“ popisuje Zabłocki pro Radiožurnál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 To není ráj. Tak pojmenoval svou knížku o Česku a Češích polský autor a bohemista Michal Zablocki. Proč pro něj Čechy nejsou rájem, zjišťoval polský zpravodaj Martin Dorazín

„Že je to země nejen ekonomicky dospělá, ale je tam hodně štěstí a lidé se těší z toho, že tam žijí. Co jsem na místě viděl, bylo úplně jinak, opačně.“

Poláci nás vidí jako národ, který si ničím moc neláme hlavu a chce mít hlavně svůj klid. Ani to není podle Zabłockého tak úplně pravda.

„Nejrozšířenějším mýtem je, že se Češi o nic nezajímají, jen chodí do hospody a vůbec si na nic nestěžují, protože to štěstí už u sebe našli. Není to pravda. Viděli jsme, co se tento rok dělo na Letné. Protestovalo tam 250 tisíc lidí, možná i víc, kteří nejsou spokojeni se směrem, kterým se země ubírá,“ říká spisovatel a dodává, že v Polsku mají lidé o Česku a zahraničí obecně málo informací.

Michał Zabłocki nenabízí konejšivý pohled. V závěru své knihy píše, že Česko ustrnulo ve svém vývoji na přelomu 80 a 90. let. Potýká se korupcí, znečištěním přírody a lhostejností lidí, jejichž jedinou aktivitou je vstát a jít do práce.

A tak było wczoraj na spotkaniu w @Fdkultury z Mariuszem Szczygłem. pic.twitter.com/15FkgsKwzE — Michal Zablocki (@Michal_Zablocki) September 19, 2019