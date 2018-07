Nobelovu cenu za literaturu chce letos udílet nová akademie. Iniciativu podpořily stovky lidí

Letošní Nobelova cena za literaturu možná i přes rozhodnutí Švédské akademie bude mít svého laureáta. Píše o tom server Guardian. Švédská Akademie na jaře odmítla ocenění za letošní rok vůbec začít vybírat. Reagovala tak na skandál, který vyvolalo obvinění manžela jedné ze členek Švédské akademie ze sexuálního obtěžování. Iniciativy se ale vzápětí ujal náhradní útvar, který plánuje paralelní cenu za literaturu udělit. Stockholm 21:01 3. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nobelova cena (ilustrační foto) | Foto: Kanadské vědeckotechnické muzeum CSTM

Podle feministky Alexandry Pascalidouové, která je autorkou celého projektu, není problém, aby Nobelovu cenu za literaturu uděloval někdo jiný než Švédská akademie. Pascalidouvá to pro dánský server Dagens Nyheter vysvětlovala tím, že je ve Švédsku dost lidí, kteří nejsou spjatí s původní akademií, ale mají pro posuzování nominací na Nobelovu cenu stejné předpoklady i zkušenosti a jsou známí a vážení.

Nový projekt má přitom mezi literáty podporu. Pascalidouovou podle listu Guardian podpořila asi stovka lidí, včetně herců, novinářů a umělců. Všichni ve společném prohlášení uvedli, že chtějí předávat ceny, které budou transparentní a vybírání laureátů nebude založené na předsudcích, jako například na sexismu.

Stovky nominací

Osobnosti kritizují právě fakt, že literatura často reflektuje podobné nešvary dnešní doby, jako třeba sexuální obtěžování. A o to víc je podle nich potřeba cenu za letošek udělit. Nová akademie už pracuje na nominacích, které získává od knihovníků. Hlasování ještě pár dní poběží, už teď má ale Nová akadmie stovky nominací.

S tradiční Nobelovou cenou je spojená i vysoká finanční odměna. Ani laureát alternativního ocenění by neměl odejít s prázdnou. Finance však podle Pascalidouové v tuto chvíli pro projekt představují největší překážku.

„To, co potřebujeme, je najít pár velkých sponzorů. Několik subjektů už nám sice peníze nabídlo, ale jsou to jména, se kterými nechceme být spojovaní, protože by to působilo neeticky. Peníze proto začneme shánět i pomocí crowdfundingu. Finanční ocenění pro vítěze je velmi důležité," uvedla.

Původní Nobelova cena pro laureáty znamená odměnu ve výši jednoho milionu eur. Takovou částku si Nová akademie dovolit nemůže. Autorka projektu nicméně doufá, že vítěz dostane alespoň sto tisíc eur - tedy v přepočtu zhruba dva a půl milionu korun.