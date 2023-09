Evropští spisovatelé a netradiční místa. Projekt Noc literatury nabídne unikátní zážitek v 85 městech

Do projektu noc literatury se zapojilo přes 80 měst z 19 vybraných knih budou číst například Petr Stach a Daniela Kolářová, Jan Vlasák nebo Simona Babčáková a mnoho dalších herců.Co přesně zájemce čeká, popsala vedoucí projektu Adriana Krásová. Praha 17:22 20. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do projektu noc literatury se zapojilo 85 měst (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak se vybírají knihy do letošního 17. ročníku projektu?

Knihy vybíráme ve spolupráci s našimi partnery. To znamená s evropskými a kulturními instituty a také s kulturními odděleními evropských ambasád. Ve spolupráci s nakladateli a překladateli.

Vybírají se tituly, které jsou nové. Tedy knihy, ve kterých je současné vidění světa různých evropských autorů.

Jsou to nové překlady, které jsou čerstvě, nebo nedávno vydané, anebo se jejich vydání teprve chystá. Z takových knih ukázky připravujeme.

Jak složité je z knih vybrat? Jak bohatý je výběr ze současné evropské literatury přeložené do češtiny? Pokud se nejedná o slavné jméno, tak nakladatelé asi často přemýšlejí, jestli knihu mají vydat?

Samozřejmě jsou to renomovaní autoři, kteří jsou velmi dobře přijímaní v zemi odkud pocházejí. Jsou to autoři oceňovaní a velmi oceňované tituly, které na noci literatury předkládáme.

Snažíme se, aby byla nabídka pestrá, aby byli zastoupeni jak mladí autoři, tak ti starší, tak aby byla skutečně reflektována dnešní společnost z několika možných perspektiv.

Důležité je, spíše než ukazovat všechny žánry, poskládat mozaiku tak, aby byly zastoupeny různé vypravěčské přístupy.

Noc literatury se často koná na netradičních místech, která jsou letos ta nejzajímavější?

Ano, my se snažíme vždy v oblasti, kde se čte, vybrat místa, která jsou pro tu oblast charakteristická nebo jsou něčím zvláštní a mohou být pro návštěvníky přitažlivá.

Některá místa se na noc literatury otevřou veřejnosti jen na čtení. To je například palác Flóra, který v současné době patří VZP.

Snažíme se vždy sledovat nějakou zajímavou linku. Na Vinohradech jsou to architektonické realizace, rondokubistické stavby, které jsou pro kulturní Vinohrady velmi typické.

Myslím si, že místa, která budou dnes pro čtení otevřená, jsou velmi zajímavá, přitažlivá a společně s tím textem a hereckou interpretací vznikne unikátní zážitek.

Číst se ale bude nejen v Praze, ale i v dalších 80 městech. Zvyšuje se rok od roku zájem? A kdo se může k noci literatury připojit?

Zájem se zvyšuje rok od roku. Letos to už není 80 ale dokonce 85 měst. Jsou to nejen knihovny, kulturní centra ale i divadla a kulturní spolky. Ty se hlásí během celého roku. Doufáme, že příští rok se dostaneme na číslo 100.

My co projekt organizujeme tak každé zapojení velmi oceňujeme, protože i když je to třeba malá knihovna, malé místo, tak se do toho pustí s velkým nasazením.

Kde se lidé dozvědí, kam mohou večer přijít?

Informace jsou dostupné na našich webových stránkách, kde jsou ke stažení brožurky, mapky a všechny podklady, které budou návštěvníci potřebovat.