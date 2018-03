Noc s Andersenem, soutěže, veřejná čtení a akce ve stovkách knihoven. Začíná měsíc čtenářů

Knihovníci v celé zemi si od čtvrtka opět připomínají březen jako měsíc čtenářů. K akci se každoročně hlásí několik stovek veřejných knihoven. Svaz knihovníků a informačních pracovníků od roku 2011 v rámci podpory čtenářství oceňuje nejlepší čtenáře a ve čtvrtek v Praze zahájí nový projekt S knížkou do života (Bookstart). Praha 8:14 1. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyvrcholením letošního Března měsíce čtenářů bude tradiční Noc s Andersenem, která letos připadla na 23. března. | Foto: Jan Profous

Svaz se tak připojí k organizacím v téměř 20 zemích, kde se tento projekt na podporu čtenářské gramotnosti koná již 25 let. Je zaměřen především na spolupráci s rodiči nejmenších dětí do šesti let. Jeho cílem je podpora verbálních a komunikačních dovedností a čtenářství u dětí a pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost u rodičů.

Během března se také uskuteční 19. ročník soutěže o nejlepší webové stránky knihoven - Biblioweb. Mohou v ní soutěžit všechny typy knihoven a jejím cílem je dosáhnout lepší přitažlivosti a uživatelské přívětivosti webových stránek knihoven, a tak lákat nové čtenáře.

Noc s Andersenem

Vyvrcholením letošního Března měsíce čtenářů bude tradiční Noc s Andersenem, která letos připadla na 23. března. Koná se vždy na přelomu března a dubna u příležitosti výročí narození slavného dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena a Mezinárodního dne dětské knihy, který se slaví tentýž den, tedy 2. dubna.

Čeští knihovníci tak chtějí děti přimět ke čtení. Původně česká iniciativa se rozrostla do dalších zemí i na další místa - školy, nemocnice, domy dětí, divadla, muzea i domovy pro seniory. Podle webu akce se letos přihlásilo už 557 knihoven, 563 škol, 163 institucí na Slovensku a desítky v dalších zemích.

Letos se při nočním čtení bude připomínat výročí vydání knížky Povídání o pejskovi a kočičce z roku 1928, 80 let uplyne letos od začátku vydávání Rychlých šípů a čtenáři si mohou také připomínat 100. výročí vzniku Československa. V letošním roce to bude 180 let od doby, kdy Hans Christian Andersen napsal svou pohádku Statečný cínový vojáček, i to bude podle pořadatelů téma letošní Noci s Andersenem.