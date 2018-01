Místo Högera Plesl, Kubařová a Trojan. V Dejvicích vzniká nová verze audioknihy O pejskovi a kočičce

Knížku "Pejsek a kočička" od Josefa Čapka známe všichni od dětství tak, jak ji načetl legendární herec Karel Höger. Jeho nahrávky jsou ale staré už víc než půl století. Před několika dny se začala v jednom pražském studiu točit nová verze. Čapkovo "Povídání o pejskovi a kočičce" čtou hned tři herci, všichni ze souboru Dejvického divadla: Jaroslav Plesl, Veronika Kubařová a Ivan Trojan. Praha 17:27 21. 1. 2018 (Aktualizováno: 17:29 21. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Role vypravěče se ujme Ivan Trojan | Foto: ČTK

„Když už jsme se jednou domluvili na tom, že pejsek s kočičkou budou Verča Kubařová s Jardou Pleslem, a když se nám poštěstila ta ohromná věc, že byl ochoten přijít Ivan Trojan, tak jsme se rozhodli, že zůstaneme v Dejvicích,“ vypráví režisérka Jitka Škápíková, jak ji napadlo natočit Pejska a kočičku rovnou se třemi herci z jednoho z nejpopulárnějších souborů v Česku.

Představitel Pejska Jaroslav Plesl vysvětluje, že se snaží s textem pracovat po svém. „Řešili jsme s paní režisérkou, jestli zachováme civilnější formu anebo se do toho hodně ponoříme. Nakonec jsme se rozhodli, že se pokusíme z toho neudělat karikaturu.“

Herečka Veronika Kubařová ale s úsměvem dodává, že nestojí pod přísnou taktovkou režisérky. „Navazujeme na sebe, úplně to nevymýšlíme, necháváme to vznikat v těch obecných nastavených charakterech, na kterých jsme se domluvili.“

Pejsek a kočička | Zdroj: ČTK/PR/Česká pošta

„Myslím si, že ta pohádka bude pro děti do šesti let. Děti jsou dnes dospělejší a starší dříve, ale pro tuto věkovou kategorii to bude zajímavé a bude je to bavit.“ Říká herec Ivan Trojan, kterého Jitka Škápíková obsadila do role vypravěče.

K prvním posluchačům se nové Povídání o pejskovi a kočičce v podání herců Dejvického divadla dostane letos na jaře.