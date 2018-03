Odchodem Mahlera ztrácí česká kulturní scéna obdivuhodnou a činorodou osobnost, reaguje ministr kultury

Nejen velmi vzdělaný a obrovsky pracovitý člověk byl podle svých kolegů a přátel spisovatel a scenárista Zdeněk Mahler. Byl jedním z těch, kdo v lidském počínání hledají smysl a řád, uměl ale být také až zarputilý a prosazovat svůj názor, o kterém byl přesvědčen. Shodli se na tom Mahlerovi spolupracovníci. Praha 12:31 18. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Mahler | Foto: Alžběta Švarcová | Zdroj: Český rozhlas

„Zdeněk Mahler byl první česká Wikipedie,“ řekl režisér Zdeněk Tyc, který s Mahlerem koncem 90. let natočil třídílný dokument o T.G. Masarykovi. Mahler zemřel v sobotu ve svých 89 letech.

„Setkání s ním bylo jako srážka s nákladním vlakem: pokud si vzal slovo, tak si ho pak držel, dokud nevypověděl vše, co si myslel, že nutno. Byl velmi pracovitý a jakoby trochu smutný, že každý neví tolik, co on. Prostě: národní obrozenec,“ vzpomíná Tyc.

Mahler se intenzivně věnoval také hudbě a odkazu slavných českých skladatelů, s Tycem natočil ještě dvoudílný film o Antonínu Dvořákovi. Spolupráce s ním byla podle Tyce tak intenzivní, že se po jistou dobu vídali denně. „A stávalo se, že mi zatelefonoval třeba i na Štědrý den odpoledne, jak že budeme natáčet v úterý po Vánocích,“ přibližuje Mahlerovo nadšení pro věc, na níž pracoval.

Hledat to krásné

„Odchodem pana Zdeňka Mahlera ztrácí česká kulturní scéna obdivuhodnou, činorodou a nesmírně kultivovanou tvůrčí osobnost. Je mi této ztráty velice líto a vyjadřuji upřímnou soustrast všem jeho blízkým,“ uvedl na sociálních sítích ministr kultury v demisi Ilja Šmíd.

Pro herce a režiséra Jana Kačera patřil Mahler k těm, kdo se snaží ve společnosti hledat a pěstovat to krásné, důležité a ušlechtilé navzdory ideologiím či jiným překážkám.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ve vysílání Radiožurnálu na Zdeňka Mahlera zavzpomínal šéfredaktor rádií D-dur a Jazz Lukáš Hurník.

„Věděl, že život nám je pouze propůjčen, že ho člověk žije, dá mu všechno, ale také ho musí zase odevzdat,“ řekl Kačer. Zdeněk Mahler byl podle něj nesmírně vzdělaný člověk, který hledal řád ve světě. „Znal jsem ho od svých 20 let," uvedl. Byl pro něj prý symbolem globalizace v dobrém slova smyslu. Pořád se o ní mluví jen politicky, ale on byl příkladem globalizace, toho, že dílo jednoho člověka má přesah do mnoha oborů lidské činnosti, uvedl.

Pracovně se Kačer s Mahlerem setkal mnohokrát. „Překládal Revizora, kterého jsme dávali v Činoherním klubu, spolupracoval na scénáři k filmu Evalda Schorma Den sedmý, osmá noc, ve kterém jsem hrál," vypočítal kontakty s Mahlerem.

„Kdysi dávno jsem použil větu, která mě neopustila: Narodili jsme se blbě, ale nebyla to nuda. Zpětný pohled na ta desetiletí by stačil na kolik životů,“ řekl v jednom z posledních rozovorů pro Český rozhlas Dvojka Mahler.

„Bojoval s nemocí do posledních sil, i když už ho tělo neposlouchalo, dával mu co proto. Možná ale nakonec už odejít i chtěl. Když už člověk nemůže jít na výstavu a hodinu stát před krásným obrazem, když už nemůže jít na houby a sehnout se pro toho hříbka... je možná lepší usnout a vzdálit se někam do vesmíru," míní Jan Kačer.