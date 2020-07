Do Česka se po 24 letech vrátí ukradené svazky bible ze 17. století. Zmizely při rekonstrukci knihovny

Vědecká knihovna v Olomouci zaznamenala v uplynulých dnech velký úspěch. Téměř po čtvrtstoletí se jejím pracovníkům podařilo najít nezvěstné svazky vzácné sedmijazyčné bible z první poloviny 17. století. V roce 1996 byly při rekonstrukci knihovny ukradeny a na konci dubna si knihovníci všimli, že jsou v nabídce jedné z německých aukčních síní. Olomouc 17:43 4. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „To jsou tři svazky z celkem desetisvazkového souboru, které už asi zloděj nestihl odnést. Těch zbylých sedm se teď objevilo na aukci v Německu,“ vede mě historik Jiří Glonek ve skladu historických fondů ke třem zbylým objemným svazkům | Foto: Blanka Mazalová | Zdroj: Český rozhlas

„To jsou tři svazky z celkem desetisvazkového souboru, které už asi zloděj nestihl odnést. Těch zbylých sedm se teď objevilo na aukci v Německu,“ míří historik Jiří Glonek ve skladu historických fondů ke třem zbylým objemným svazkům.

„Pracovníci historických fondů procházejí aukční servery, kdyby se tam náhodou objevily nějaké dokumenty, které by pro nás mohly být zajímavé. V jedné aukci našli právě sedm biblí, které byly na první pohled podezřelé. Podle provenienčních znaků to vypadalo, že to jsou knihy z Olomouce. Napsali jsme jim, že jsou to knihy, které pocházejí z trestné činnosti. Odepsali nám, že to okamžitě z dražby stáhnou, ale na nějaké vydání úplně nereagovali. Nevěděli jsme, jaké jsou naše možnosti, protože ty knihy od té doby prošly možná několika majiteli. Je dost málo pravděpodobné, že by nám je někdo vydal bez nějakých zdlouhavých soudních řízení,“ přibližuje zástupce ředitelky vědecké knihovny Miloš Korhoň, jak objevili nezvěstných sedm svazků.

Zbývala tak varianta soudit se, nebo se domluvit s majitelem na podmínkách vrácení knih, což se podařilo. „Dostali jsme, myslím, poměrně rozumnou cenu. Vyvolávací cena, za kterou to v dražbě dražili, byla 4000 eur. Nám to teď nabízí za 1300 eur,“ popisuje.

Částku knihovna zaplatí ze svých finančních zdrojů. Miloš Korhoň ale uvažuje i o příspěvku z ministerstva kultury.

„Ještě je ve hře, že bychom požádali o dotaci z ministerstva kultury, které má program, který podporuje výkupy ztracených památek. Takže nejdříve musíme udělat žádost a teprve potom udělat nákup. Protože, kdybychom to udělali naopak, tak bychom pravděpodobně neuspěli,“ uzavírá.

Soubory sedmijazyčné bible ze 17. století knihovníci znovu zkompletují nejpozději do podzimu. Naskenované titulní vazby a listy si pak můžou návštěvníci prohlédnout přes online katalog knihovny.

Vědecká knihovna v Olomouci zaznamenala v těchto dnech velký úspěch. Téměř po čtvrtstoletí se jejím pracovníkům podařilo najít nezvěstné svazky vzácné sedmijazyčné bible z první poloviny 17. století | Foto: Blanka Mazalová | Zdroj: Český rozhlas