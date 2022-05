Román 1984 není o Sovětském svazu. Orwell píše o soumraku liberalismu, řekla mluvčí ruské diplomacie

Autor ruského překladu románu 1984 anglického spisovatele a esejisty George Orwella odmítl tvrzení mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marije Zacharovové, která za „globální lež“ označila názor, že Orwell psal svůj román o Sovětském svazu. Orwell podle diplomatky psal o soumraku liberalismu. Orwellův román 1984, zakázaný v Sovětském svazu, nedávno podle opozičního listu Naša Niva znovu zakázali v Bělorusku, nejbližším spojenci Ruska. Moskva 7:26 23. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Mnoho let jsme se domnívali, že Orwell popisoval totalitu. Je to jedna z globálních lží. Orwell psal o konci liberalismu. Napsal, jak liberalismus zavede lidstvo do slepé uličky,“ řekla Zacharovová (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Podle mého názoru je to román o totalitním státu. Když jej psal, už byl jejich soumrak, ale mezi dvěma světovými válkami okupovaly totalitní státy půlku Evropy. O žádném soumraku liberalismu vůbec nic nevím,“ uvedl pětaosmdesátiletý překladatel Viktor Golyšev. „Zatím nemohu říci, že (Orwellův román) je o současném Rusku,“ dodal podle BBC.

Šestačtyřicetiletá mluvčí ruské diplomacie pronesla své názory na Orwellovo dílo během sobotního setkání se studenty v Jekatěrinburgu.

Bělorusko podle médií zakázalo prodej Orwellova románu 1984. V zemi patří mezi nejprodávanější Číst článek

„Mnoho let jsme se domnívali, že Orwell popisoval totalitu. Je to jedna z globálních lží. Orwell psal o konci liberalismu. Napsal, jak liberalismus zavede lidstvo do slepé uličky. Nepsal o Sovětském svazu, psal o společnosti, ve které žil, o krachu myšlenky liberalismu. Ale vám namluvili, že psal o vás. Proto řekněte, že nepsal o nás, ale o nich. To vy v cizině žijete ve fantastickém světě, kde lze zrušit člověka,“ odpověděla Zacharovová podle serveru E1 na dotaz jednoho ze studentů, že přátelé a příbuzní žijící v cizině vnímají realitu v dnešním Rusku jako odraz Orwellova románu a co by jim měl odpovědět.

Zákaz v Bělorusku

Běloruské úřady tento týden zakázaly prodej Orwellova románu 1984 o životě a špiclování v totalitní společnosti. Informoval o tom opoziční list Naša Niva s tím, že má k dispozici kopii příslušného nařízení.

„Vyřadit z prodeje všechna vydání Orwellovy knihy 1984. Splnění pokynu hlásit do 19. května,“ citoval list z nařízení. Dodal, že neví, kolika knihkupectví se pokyn týká.

Putin navrhuje zakázat srovnávání Sovětského svazu s nacistickým Německem. Po poslancích chce zákon Číst článek

Deník připomněl, že román popisuje kult Velkého bratra, vyžadující od lidí, aby se plně podřídili režimu, což se promítlo i do změn v řeči lidí. Okřídlenými se staly slogany „Válka je mír“, „Svoboda je otroctví“ a „Velký bratr tě sleduje“.

Do běloruského jazyka bylo dílo přeloženo v roce 1992. Nové vydání vyšlo předloni a dotisk kvůli velkému zájmu čtenářů loni. Dokonce i v síti státních knihkupectví se román držel na čtvrté příčce mezi bestsellery.

„Je to vzácné v případě knihy, která poprvé vyšla před mnoha desítkami let. A i odraz toho, jak lidé vnímají to, co se v zemi děje,“ napsal deník. Dodal, že politická policie zadržela vydavatele knihy minulé pondělí.

V románu 1984 Orwell popisuje život obyčejných lidí v totalitní tyranii, kterou řídí Velký bratr. Při popisu Ministerstva pravdy se údajně inspiroval svými zkušenostmi z válečného působení. Je to jeho poslední dílo, publikováno bylo půl roku před jeho smrtí. Ve Farmě zvířat z roku 1945 zase dramaticky popsal, jak vzniká „vláda lidu“ a jak lze sebelepší myšlenky zneužít.