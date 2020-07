Je to o lásce k městu i k lidem, říká o svém Osobním průvodci po Praze spisovatel Mariusz Szczygieł

Polský novinář, spisovatel a především čechofil Mariusz Szczygieł vydává novou knihu. Jeho Osobní průvodce po Praze představuje nejen naše hlavní město, ale také českou kulturu i povahu ve stejně osobitém světle, jakého se jim dostalo v jiné spisovatelově knize Gottland. Interview Plus Praha 15:32 6. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mariusz Szczygieł | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Už jsem měl po krk toho, že se mě Poláci ptali, kde mají v Praze přespat, kam se podívat, kde je to zajímavé, ale nejsou tam turisté a podobně,“ svěřuje se v Interview Plus polský literát.

Jak vidí Prahu po 20 letech polský novinář a spisovatel Mariusz Szczygieł?

Ve své knize shrnuje 20 let zkušeností s návštěvami Prahy. „Vybral jsem ta nejzajímavější místa, která mám rád a která jsem objevil pro sebe.“

Poláci Prahu milují

„Hradčany a Karlův most tam nejsou, protože jde o místa všeobecně známá. A Poláci milují Prahu, mají k ní velice vřelý vztah, takže tato místa znají. Proto jsem zvolil například Bílkovu vilu, ale i erotické kabinky na Žižkově. Tam turisté nejsou. Je to knížka trochu ironická, vtipná,“ popisuje.

„Musím se pochlubit: Poláci tak milují Prahu, nebo moje psaní, že kniha, ač ještě nebyla vydána, tak už byla na 8. místě v žebříčku nejprodávanějších knih v Polsku. “ Mariusz Szczygieł

„Těchto míst je v knize celkem 60, každé je znázorněné a očíslované na mapě. Kromě tištěné knihy je k dispozici i zvukový průvodce, který je dostupný jako aplikace do telefonu,“ říká Szczygieł.

„Takže stačí kliknout na nějaké místo a můj hlas čtenářovi řekne, kde je, co s tím má dělat a co já si o tom myslím. Aplikace také obsahuje fotky a zvuky Filipa Springera, které pořídil na každém místě, o kterém kniha píše.“

„Tato kniha není jen průvodce: je to kniha o lásce k městu i k lásce k lidem. A po pandemii lidé hledají něco, co by jim rozsvítilo čas a prostor, proto je takový zájem o tuto mou knihu o Praze,“ říká Szczygieł.

„V knize kromě 60 pražských míst najdeme fejetony, eseje i moje setkání s lidmi jako Lenka Reinerová, což byla německy píšící česká spisovatelka v Praze, kterou jsem navštívil na Smíchově v roce 2005,“ zve k četbě své další polské knihy o Česku Mariusz Szczygieł.

Proč by chtěl napsat knihu o Ústí nad Labem a Olomouci? Jak vnímá tlak na polská média? Poslechněte si celý rozhovor Martina Dorazína s Mariuszem Szczygiełem.