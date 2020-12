Úspěch české historičky. V prestižním nakladatelství Oxford jí vyjde kniha o Terezíně

Prestižní nakladatelství Oxford University Press vydá v lednu knihu české historičky Anny Hájkové o fungování vězeňské společnosti v terezínském ghettu v době druhé světové války. Publikaci The Last Ghetto (Poslední ghetto) s podtitulem Každodenní historie Terezína napsala Hájková s využitím dokumentů z 99 archivů na třech kontinentech. Informovala o tom historička, která působí na britské University of Warwick.

