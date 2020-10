Relaxace u bubnů i pozorováním lišek v přírodě. Čeští spisovatelé popisují, co jim pomáhá během pandemie

Někteří čeští umělci využili současnou izolaci kvůli pandemii koronaviru a věnují se věcem, na které by jindy až tak čas neměli. Například jeden z nejprodávanějších českých autorů Patrik Hartl se učí hrát na bicí a oceňovaná autorka detektivních románů Michaela Klevisová se rozhodla zabrousit i do jiných literárních žánrů. Praha 8:19 21. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Hartl píše ve Studiu DVA novou knihu. | Foto: Michal Růžička/MAFRA | Zdroj: Profimedia

I když pražské Studio DVA v těchto dnech zeje prázdnotou, hlavně během dopoledních hodin tam bývá rušno. To ve chvíli, kdy se kmenový režisér a autor známé scény a spisovatel v jedné osobě Patrik Hartl rozhodne usednout za bicí soupravu a hrát.

„Všechno je tady zavřené, jindy plné sály jsou prázdné, chodby zhasnuté, ale naštěstí tu mám bicí a u těch se zrelaxuju, když se cítím osaměle…a je fakt, že tu bubnuju skoro pořád a hodně hlasitě,“ směje se svým typickým výrazným stylem uznávaný český autor.

Hartl vystudoval filmovou a televizní režii na pražské FAMU. V divadle režíroval řadu divácky velmi úspěšných inscenací, jeho vlastní divadelní komedie, například Vysavač nebo Líbánky na Jadranu se staly hity. Hartlovou literární prvotinou byla kniha PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA a KAREL (2012), která se díky velkému zájmu čtenářů dočkala několika dotisků a v těchto dnech také vzniká stejnojmenný film, kde hrají Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák a Martin Hofmann.

Jeho kniha Nejlepší víkend získala v roce 2018 ocenění Český bestseller. „Píšu další knížku, ale zatím o ní nemůžu mluvit. Prozradím snad jen to, že je moc dlouhá – tedy alespoň mně dlouhá připadá. Budu jí psát do 10. září příštího roku a už teď vím, že bude mít 25 kapitol. Protože mám psaní rozvržené na dny, tak také vím, že jsem ve skluzu, prostě jsem na šikmé ploše.“

Knihu píše Patrik Hartl hlavně v kanceláři Studia DVA. „Je to tady smutné, protože v divadle nikdo není, žádní herci, žádní diváci, je to divné,“ říká autor.

Hledání nových možností

Jinde než u bubnů relaxuje autorka detektivních románů Michaela Klevisová. Dvakrát získala Cenu Jiřího Marka za nejlepší detektivní knihu. Toto ocenění získala poprvé za svou knižní prvotinu Kroky vraha již ve 23 letech, a stala se tak jeho nejmladší držitelkou. Na podzim představila knihu s názvem Drak spí. Na základě jejích předešlých knih v současné době připravuje Česká televize seriál Kroky vraha. Seriál bude obsahovat sedm dílů, režisérem je Viktor Polesný.

Dobu kulturní izolace využila k hledání nových možností při psaní. „Mám před sebou experiment, poprvé se chystám napsat román bez detektivní zápletky. Hodně se na to těším a beru to jako výzvu. Při psaní poslední knihy Drak spí jsem si uvědomila, že mě začalo zajímat popisování mezilidských vztahu, taková ta nedetektivní rovina knihy. No, jsem zvědavá, co na to čtenáři řeknou,“ uvažuje.

Říjnové dny chce trávit hlavně v přírodě, protože má ráda podzim, kdy se prochází prázdným lesem bez lidí a hluku kolem a doufám, že potká třeba lišku nebo v koruně stromu zahlédne zvědavou veverku. „Píšu sice u stolu u počítače, ale nápady přicházejí venku při procházce, prostě potřebuji pohyb, procházky, při nich se mi prostě odblokuje mozek a jedu.“