‚Zaměstnali s odpuštěním kreatury, část lidí to jako otroctví nebrala.‘ Pekárková píše o obchodu s lidmi

Kdo jsou novodobí otrokáři a jak složitý může být opravdový příběh lidí, kterým v jistém smyslu takoví otrokáři pomohli, to je námět nové knihy Ivy Pekárkové S orlem na zádech. „Změnila jsem jména a příběh jsem umístila do neexistující londýnské čtvrti, ale jinak je to absolutně stoprocentně pravda," tvrdí Pekárková. Praha/Londýn 21:33 11. září 2022

Otrokářství existuje, co svět světem stojí, shrnuje spisovatelka. „Vezmete lidi, násilím nebo jinak je nalákáte někam, odkud jim nedovolíte odcházet. A většinou je přinutíte pracovat. Ale nemusíte je zavírat na klíč, stačí jim výhrůžkami zakázat odcházet. Třeba že když uteče jeden ze dvou, tak se pomstíte na tom druhém.“

Host: spisovatelka Iva Pekárková. Moderuje Adéla Gondíková

V příběhu, o kterém píše Pekárková, se čeští otrokáři zaměřili na své krajany a věznili je v Londýně. Jejich náborář vyhledával sociálně slabé lidi v Česku, které posílal do Anglie, některé odchytil i přímo v zahraničí.

„Až do brexitu měli lidé od nás v Anglii automaticky povolení k pobytu a k práci. Bylo až neuvěřitelné, jaké s odpuštěním kreatury se těm otrokářům podařilo zaměstnat. To by se nepovedlo žádné legální pracovní agentuře,“ popisuje Pekárková.

„Vezmou člověka, který v životě nepracoval, vypadá příšerně, nemá zuby. Je to v podstatě bezdomovec, neumí slovo anglicky a pořádně ani vlastní řeč, není moc chytrý. A oni mu najdou práci. A vlastně z něj otrokáři udělají tímto způsobem člověka, který si sám sebe potom víc váží. To je úplně absurdní. A je tam ten drobný nedostatek, že mu berou peníze, které si vydělá.“

Nejde přitom o malé peníze, zotročený člověk i s přesčasy dokáže vydělat podle Pekárkové asi 400 až 600 liber týdně, v přepočtu 11 až 17 tisíc korun.

Našli domov u otrokářů

„Já jsem si vybrala případ, který je na hraně. Protože z těch obětí dobrá třetina nikdy neuznala, že byla oběťmi,“ zdůrazňuje spisovatelka. Někteří ale vypovídali.

„Anglie má neskutečný systém, který se fantasticky stará o oběti těchto činů, obchodování s lidmi. Takže je až zázrak, že někteří lidé – potom, co úřady odhalily to hnízdo a oni sami nevěděli, kam jít – prohlásili, že tam byli z vlastní vůle. Že ty vedoucí milovali a že se o ně hezky starali a že sami nejsou oběti,“ žasne Pekárková.

Mezi nimi byl i pár, který byl před příchodem k novodobým otrokářům závislý na drogách. „Je to naprosto absurdní. Ti lidé, otrokáři, vlastně některým skutečně pomohli. Pravděpodobně jim nevzali občanky a pasy, nezamykali je. A oni tam byli spokojení. Našli domov u otrokářů,“ říká spisovatelka.

Většinou organizuje obchod s lidmi skupina a ten hlavní vůdce má partnerku, popisuje Pekárková: „On je hlava a ona je ten ženský prvek.“

Ve skupině, o které píše Pekárková, se žena o ostatní starala, například jim prala. Případ těchto obchodníků s lidmi jde v současnosti k soudu.

Romové si našli práci

Není pravda, že většina Romů odcházela v minulosti z Česka do Anglie za sociálními dávkami, říká spisovatelka:

„Já jsem pro ně 16 let tlumočila. A ano, jsou mezi nimi lidé, kteří pobírají sociální dávky, ale daleko méně, než by nás napadlo. A naopak lidé, kteří nebyli schopní najít si práci v Česku, si ji v Anglii za týden našli. Člověk, který si pomalu neuměl říct v hospodě o kávu, dnes prodává na trhu ve tři ráno ryby, naučil se pár výrazů a za pár dní už byl zaměstnaný.“

„Zažila jsem neuvěřitelné věci, kdy lidé po práci skočili. A udělalo jim dobře, že jsou schopní se o sebe postarat,“ zdůrazňuje Pekárková a dodává:

„Samozřejmě některým ‚sociálka‘ pomohla třeba ve výchově dětí nebo s nějakými drobnostmi. Ale bylo až neuvěřitelné, jak Romové nabrali důstojnost. Jsou šťastní, že mohou pracovat.“

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.