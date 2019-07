Chtěli jsme udělat českého Batmana, říkají autoři nového komiksu o legendárním Pérákovi

Byl předmětem loutkové animace Jiřího Trnky a Jiřího Brdečky, hrálo o něm i divadlo Vosto5. Teď se český superhrdina Pérák dočkal komiksového zpracování. O adaptování známé městské legendy z druhé světové války i o dnes moderních komiksových vesmírech mluvili ve vysílání Českého rozhlasu Plus scenárista Petr Macek a kreslíř Petr Kopl. O podepsanou knihu Oko budoucnosti můžete navíc tento týden hrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 15:11 24. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ujasněme si nejdřív pojmy. Pokud mluvíme o autorovi komiksu, jste spíše scenárista nebo spisovatel?

Petr Macek: My jsme taková dvouhlavá saň. Samozřejmě to máme rozdělené. Já jako Petr Macek jsem scenárista toho komiksu, Petr Kopl je výtvarník, má na starosti celou výtvárnou stránku.

Ale vzájemně si do své práce, nechci říct, kecáme, ale minimálně si radíme. To znamená, já vymyslím příběh, napíšu scénář. Potom ho konzultuju s Petrem tak, aby se mu to dobře kreslilo a zároveň Petr, co nakreslí, potom ukáže mně.

Jste spoluautoři komiksové série o českém superhrdinovi Zázrakovi. Jak jste se od něj dostali k Pérákovi? Kde jste o něm slyšeli?

Petr Kopl: Pérák tady byl vždycky. Vždycky jsme o něm tak trochu věděli, vždycky se o něm nějakým způsobem básnilo. Komiks byl na spadnutí. Už dlouho se o něm přemýšlelo. Ondřej Neff dokonce udělal jednoho Péráka, ale ta zpracování byla vždycky trochu ironizující. Chtěli jsme udělat českého Batmana, takového vážného Péráka, který by budil respekt.

Pro vás jako pro kreslíře... Co je potřeba na Pérákovi zdůraznit?

Petr Kopl: Určitě ty boty. Ta vychytávka na nohách je nejdůležitější. Ale musí to být i ten sveřepý výraz, abych zvýraznil tajemnost a temnost, protože se to odehrává v nejtemnějších časech české historie.

PETR KOPL A PETR MACEK Petr Macek je scenárista a novinář. Prošel si deníky Aha! a Blesk i televizními redakcemi na Primě a Nově. Ve své literární tvorbě se věnoval třeba Star Treku nebo Sherlocku Holmesovi. Spolu s Petrem Koplem je autorem komiksového seriálu Dechberoucí Zázrak. Petr Kopl je ilustrátor a komiksový výtvarník. Je autorem knih Victoria Regina, Morgavsa a Morgana, Tři mušketýři, Štěky Broka Špindíry nebo volného zpracování příběhů Sherlocka Holmese. Napsal také první ryze českou učebnici pro tvůrce komiksů Komiksový náčtrtník.

Můžeme trochu připomenout legendy o Pérákovi? Co je pro vás jako pro autora důležité ve vašich příbězích?

Petr Macek: Vy jste to naznačil. Pérák byla městská legenda za druhé světové války. Byl to člověk, který se schovával ve stínech nebo skákal po střechách a kopal „nácky“ do zadku, jak někdo někde řekl.

My jsme s Petrem dlouho přemýšleli, jakou polohu pro toho našeho komiksového Péráka zvolíme. Práci s ním jsme si vyzkoušeli už na našem komiksovém Zázrakovi, což byl časopisecký měsíčník, kde se nám střídaly různé legendy. Proto přišel na řadu i Pérák. Když jsme přemýšleli, že bychom mu vymysleli jeho sólo dobrodružství, tak jsme právě váhali.

Jak Petr zmínil, byly tu ironizující pokusy. Nám se k Pérákovi nejvíc hodila linie, kterou s nadsázkou přirovnáváme k Indiana Jonesovi. Je to drsňák na skákacích botách, který se vydal v našem komiksu pátrat po jednom známém českém artefaktu.

Petr Kopl: Tohle, musím říct, byl nápad Petra Macka. Úplně jsem nevěděl, jak do toho. Přišla mi ta postava opravdu hodně temná, což moc nemusím. Právě tenhle aspekt tomu přidal punc dobrodružství, které tomu chybělo.

Vraťme se ještě k vaší spolupráci. Co všechno třeba musí obsahovat textová část scénáře v rámci podkladů pro kreslíře? Jak to potom vzniká?

Petr Kopl: Je to vývoj. Petr to napíše jako filmový scénář. Já se na to podívám, ale protože film mluví trochu jiným jazykem než komiks, tak řeknu: Tohle nejde, to nemusíme udělat jinak. Vrátím to Petrovi, ten to přepíše. A takhle si to přeléváme, než se začne pracovat na vizuální stránce.

A zase, já to posílám Petrovi úplně od prvotního náčrtku a rozvržení ke schválení. On řekne: Takhle se mi to úplně nelíbí. Tak se nad tím pobavíme. Vzájemně si to vracíme. Není to tak, že by to Petr napsal a já nad tím neměl žádnou moc, já to pak nakreslil a neměl nad tím zase žádnou moc Petr.

Je to fakt spolupráce. Máme vymezená pole a právo veta — já ve vizuální stránce a Petr v té psané.

Petr Macek: Je to neustálý dialog. Tu hlasitější, tu klidnější.

Chtěli byste třeba natočit i nějaký film na základě příběhů, o kterých teď mluvíme?

Petr Macek: Je to samozřejmě lákavé. Petr řekl, že scénáře píšu jako film. A je pravda, že je v hlavě vidím ve filmovém jazyce. Proto je Petr vždycky trochu musí adaptovat. Jenom obloha je limit, kdo ví, co přijde v budoucnosti. Rozhodně bych se tomu nebránil.

Petr Kopl: (Hollywoodský režisér Steven) Spielberg se ještě neozval, ale uvidíme.

Kde berete náměty pro Pérákova dobrodružství? Jelikož je to městská legenda v období války, můžete zabrousit třeba až k Jiráskovým pověstem nebo k něčemu podobnému?

Petr Macek: Samozřejmě. V Oku budoucnosti je tím artefaktem lebka kněžny Libuše, čímž se trochu dostáváme k Jirákovi. Už na začátku jsme si s Petrem zvolili přístup k našemu komiksovému seriálu. Ten původní seriál se jmenoval Dechberoucí zázrak, takže tomu říkáme Dechberoucí komiksový vesmír, jak je teďka moderní používat komiksové vesmíry. Chtěli jsme, aby to byl typicky český vesmír.

Takže programově používáme postavy z české mytologie. Jak jsem zmínil třeba Bílou paní, Fausta, Golema,... Těch postav byla celá řada. Hrdinů v české historii je velmi mnoho a pořád je kde brát.

Oko budoucnosti končí prohlášením, že se Pérák vrátí. Můžeme tedy alespoň naznačit, kdy to bude?

Petr Macek: Vrátí, dřív nebo později. Kromě toho, že ten komiks vydalo nakladatelství Crew, tak původně vycházel na pokračování v legendárním časopisu ABC. Stejně tak bude nejdřív v ABC pokračování, pravděpodobně už na přelomu tohoto roku. Samozřejmě s vidinou, že by opět vyšel grafický román.

A výtvarník něco doplní. Pokud se Pérák vrátí, bude vypadat stále stejně?

Petr Kopl: Možná půjdu do trošičku jiné grafické stránky, protože moji čtenáři už mě znají, že nezůstávám u jednoho, jsem takový univerzální kreslíř. Počkám na to, co Petr napíše a podle toho zvolím výtvarný styl, který na to použiju. To je myslím moje výhoda.