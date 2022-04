Děti prchající před válkou čeká na začátku školního roku dárek: knížka Pohádky pro děti z Ukrajiny

Ve studiu Divadelní Akademie múzických umění vzniká v těchto dnech zvuková podoba knížky Pohádky pro ukrajinské děti, kterou napsal spisovatel Petr Březina. Chce, aby ji dostali v září ukrajinští školáci nastupující do českých škol, aby se rychleji naučili česky. Knížka je totiž dvojjazyčná, a také její zvuková podoba bude dostupná v češtině i ukrajinštině pomocí naskenování QR kódu na konci každé pohádky. Praha 17:35 18. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spisovatel Petr Březina | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Jedním z ukrajinských hlasů, které dětem pohádky vyprávějí, je ukrajinská divadelní a filmová herečka Vera Timofejevová. V češtině pohádky čtou herci z Divadla pod Palmovkou.

Autorem textů je Petr Březina, bývalý člen rozhlasového Dismanova souboru. Napsal už přes 40 pohádek, většinou tematických pro jednotlivé pražské obvody. Pohádky pro ukrajinské děti vznikly na základě pohádek, které odmítla Praha 7, i když je autor radnici nabídl zcela zdarma.

„24. února jsem jel za svými přáteli do Jičína. Mám tam jednu skvělou základní školu, se kterou spolupracuji, no a když jsem se dozvěděl, co Bolševik udělal na Ukrajině, tak se mi z toho udělalo špatně a říkal jsem si, že pro to budu muset něco udělat. Týden na to jsem se ve čtyři ráno probudil a měl jsem to v hlavě,“ popsal Březina, jak nápad zpracovat pohádky vznikl.

Vzal sedm klasických českých pohádek a převyprávěl je do ukrajinštiny. Hlavním mottem každého z příběhů je boj dobra se zlem. „To je naprosto klíčové, obzvláště v této situaci. No a především se tak ty děti naučí náš jazyk,“ okomentoval autor své dílo.

Kromě zvukového záznamu vzniká i videonahrávka z natáčení a v knížce bude přes QR kód dostupná i animovaná verze pohádky. Aby mohly ukrajinské děti knížku od svých spolužáků na úvod příštího školního roku dostat, je potřeba na její výrobu vybrat 300 tisíc korun. Na portálu Darujme.cz byla v době natáčení této reportáže na kontě víc než desetina z cílové částky. Přispět se dá minimálně 100 korun.