Přeložil knihu Zelenského projevů. ‚Jsou surové, drzé i naléhavé, nebojí se patosu,‘ říká Janiš

Viktor Janiš přeložil knihu projevů prezidenta Volodymyra Zelenského Poselství z Ukrajiny. Knihu vydali Ukrajinci loni na podzim a v angličtině. „Není to úplně přesné znění projevů tak, jak zazněly. Je to redigované pro globální obecenstvo,“ srovnává Janiš, který překládá mimo jiné pro české deníky a na sítích sdílí překlady vláken o dění na Ukrajině. „A nejsou to opatrné projevy, na které jsme zvyklí. Jsou surové a nebojí se patosu.“

Praha 11:51 4. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít