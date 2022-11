‚Čas, aby svoje příběhy vyprávěli Rusové a Ukrajinci, přijde.‘ Jan Němec napsal povídky o válce na Ukrajině

Spisovateli Janu Němci vychází sbírka pěti povídek, nazval ji Liliputin. „Dvě povídky jsou ze západní perspektivy, dvě z ukrajinské a jedna z ruské,“ přibližuje. Němec přiznává, že jde o fikci, i když inspirovanou válečnými událostmi. „Mluvil jsem s ukrajinskými uprchlíky a chvíli bylo ve hře, že bych vyprávěl konkrétní příběhy konkrétních Ukrajinců. Ale měl jsem z toho ostych, respekt a určitý pocit nepatřičnosti.“ Praha 21:23 13. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spisovatel Jan Němec | Zdroj: Nakladatelství Host

Potkat se s někým a vyslechnout ho je totiž podle spisovatele Jana Němce jiné než vyprávět na základě krátkého setkání jeho příběh. „Ve skutečnosti toho člověka neznáte tak dobře, abyste to mohli napsat,“ vysvětluje, proč se nakonec rozhodl pro fikci.

Poslechněte si celý rozhovor se spisovatelem Janem Němcem o jeho nové knize

„Proto jsem se dal cestou ne dokumentární, ne reportážní, ale jen jsem si vybíral to, co mi přišlo zajímavé, a konkrétní příběhy jsem fabuloval,“ říká spisovatel.

Přiznává, že v povídkách vycházel z materiálů napadených Ukrajinců: „Svědectví byla celá řada. Ať už to byli uprchlíci nebo lidi, kteří zůstali třeba v Charkově a vedli si deníky, každý den natočili krátké video a tak. Do těchto věcí jsem byl ponořený, protože to je ten nejzajímavější materiál pro spisovatele. Šlo mi o rešerše.“

Němec připouští, že i tak je jeho perspektiva jiná než vyprávění přímých účastníků války.

„Určitě přijde ta doba, a já se na to těším, až začnou vyprávět sami Ukrajinci a Rusové. Bude to velmi zajímavé a bolestné. Ale v tuto chvíli, myslím, bojují o svůj prostor, ve kterém snad bude možné vyprávět něco svobodně. Takže mi přijde, že je to věc solidarity, že my můžeme vyprávět. Že jako čeští a západní spisovatelé můžeme zaskočit, dokud oni sami nemůžou,“ vysvětluje.

Literatura si podle Němce v tuto chvíli může dovolit víc než žurnalistika. „V literatuře nemusíte být političtí,“ vysvětluje. „Myslím, že je trochu mýtus, že Ukrajina je sjednocený a hrdinský národ. Ale ten mýtus je dnes potřeba a respektujeme ho.“

Perspektivy v závorkách

Spisovatel může ukázat i na sociální problémy, problémy, které Ukrajina má: „Teď jsou tyto problémy uzávorkované, ale nezmizely.“

„Jedna povídka je třeba o dětských partách, které žijí na ulici, protože utíkají ze státních zařízení, dětských domovů, z pasťáků. Tak žije strašně moc dětí na Ukrajině oproti situaci tady ve střední Evropě,“ poukazuje Jan Němec.

Další povídka se týká náhradního mateřství. „Viděl jsem o tom ve zpravodajství reportáž. Je to záležitost západních párů, které si objednávají tuto službu na Ukrajině. V povídce jsou to Berlíňan a Berlíňanka.“

„Další povídka je z Mariupolu, tam už tou dobou ze Západu nikdo nezbyl, takže bylo jasné, že hlavní postavou bude kluk a to město se propadá do čím dál většího zmaru,“ dodává Němec.

Poslechněte si celý rozhovor.